Von Anfang Juni bis Anfang September bringt die Wieden ein vielfältiges Kultur- und Freizeitprogramm in die Grätzl ums Eck der Bewohner. Es wartet ein abwechslungsreiches Angebot mit Konzerten, Lesungen, Theater im Gemeindebau, Ausstellungen, Grätzlfesten sowie Kinder- und Sportprogrammen unter freiem Himmel.

Gratis, aber nicht umsonst

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos. Ziel des Kultursommers ist es laut Bezirksvorstehung, “Kunst und Kultur niederschwellig zugänglich zu machen und den öffentlichen Raum als Ort der Begegnung zu stärken”. Das wird in den Sommermonaten wieder gelingen.

Schwerpunkt Bärli-Park

Ein besonderer Schwerpunkt liegt heuer auf dem Bärli-Park (Dr.-Karl-Landsteiner-Park) und dem Südtiroler Platz. Aufbauend auf den Erfahrungen und Rückmeldungen aus dem Vorjahr wurde ein umfassendes Maßnahmenpaket umgesetzt, um beide Orte weiter zu stärken und das Sicherheits- und Wohlbefinden vor Ort zu verbessern.

Mehr Geld und Sicherheit

Für die beiden Hotspots Bärli-Park und Südtiroler Park wurden seitens des Bezirks zusätzliche Mittel für soziale Arbeit sowie Kinder- und Kulturangebote bereitgestellt. Auch die Polizei wird verstärkt präsent sein. Damit es für alle schöne Festwochen werden.