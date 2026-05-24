Sweeney ist viel gereist und verbindet in seinen Liedern Einflüsse aus dem amerikanischen Westen mit Eindrücken aus den österreichischen Alpen. Die Songs wirken bewusst reduziert: Nur Stimme und Akustikgitarre tragen die Geschichten. Mal treiben die Stücke kraftvoll voran, mal schlagen sie ruhige, melancholische Töne an.

Geschichten von unterwegs

Inhaltlich begleitet das Album einen Reisenden auf der Suche nach Orientierung. Die musikalische Reise führt von einsamen Bushaltestellen über verlassene Strände bis hin zu tiefen Wäldern, verrauchten Bars und fremden Städten. Auch eisige Ufer, goldene Gärten und verregnete Landschaften finden ihren Platz in den Liedern.

Produktion in Berlin

Aufgenommen und produziert wurde „Valley Songs“ im März 2026 in den Pirate Studios Berlin. Für die Produktion zeichnete Jens Köhler verantwortlich, der als vielseitiger Produzent gilt. Das Ergebnis ist ein rohes und unmittelbares Album, das bewusst auf große Arrangements verzichtet und den Fokus auf Geschichten und Atmosphäre legt.