24hWien: Wien im Twitter-Fieber

Es ist wieder soweit: Der Twitter-Marathon der LPD Wien findet wieder statt. Bereits zum fünften Mal gibt die Polizei Wien einen digitalen Einblick in den Polizeialltag – und das mit einer gehörigen Portion Wiener Schmäh. Die Twitter-Aktion findet von 28. Oktober ab 07:00 Uhr bis 29. Oktober 07:00 Uhr statt.

#24hWien

Unter dem Hashtag #24hWien veröffentlicht und kommentiert die Wiener Polizei 24 Stunden lang Einsätze im Wiener Stadtgebiet. Dem Twitter-Marathon schließen sich – wie bereits im Vorjahr – auch die Stadt Wien mit der Feuerwehr, der Berufsrettung und der Gruppe Sofortmaßnahmen und Stadtservice an. Die Beiträge der Stadt sind auf Twitter (@stadt_wien) und auf Instagram (@stadtwien bzw. @berufsrettungwien) zu finden.

Erstmals auf Instagram

Mit der Aktion möchte die LPD Wien einen konkreten und aktuellen Einblick in die tägliche Arbeit der Streifenpolizisten in Wien geben. Sobald ein Streife in Einsatz kommt, werden Einsatzgrund und Bezirk umgehend veröffentlicht. Der genaue Ort wird dabei nicht veröffentlicht. Damit möchte man Schaulustige vermeiden.

Erstmals wird diese Aktion auch auf den neuen Instagram-Account @polizeiwien ausgedehnt – hier werden zeitnah zu den Einsätzen Bildmaterial in Form von Fotobeiträgen, Stories und Reels online gehen.

Highlights aus dem Vorjahr

