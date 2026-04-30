Rambazamba in der Innenstadt bei einem Großeinsatz von Polizei und Stadt-Einsatzgruppe! Ein Lokal im 1. Bezirk wurde geschlossen – dabei handelte es sich um ein Einzelhandelsgeschäft, das wiederholt ohne aufrechte Gewerbeberechtigung und unter missbräuchlicher Verwendung eines nicht angemeldeten Gewerbes betrieben wurde.

Ein schwarzes Schaf

Das Geschäft ist schon länger im Visier. Es gab wiederholt unzulässige Öffnungszeiten, den Verkauf nicht genehmigter Waren sowie fehlende oder mangelhafte Preisauszeichnungen. Trotz mehrfacher Kontrollen und Hinweise hat der Betreiber darauf gepfiffen – bis das Fass übergelaufen ist.

Hotel geschlossen

Noch schlimmer der Fall Nummer zwei. Wegen illegaler Prostitution und als Umschlagplatz für Suchtmittelhandel wurde ein Hotelbetrieb in Rudolfsheim-Fünfhaus gesperrt. Auch eine “unbefugte Gewerbeausübung” wurde dem Tourismusbetrieb vorgeworfen. Viele gute Gründe also für das Eingreifen von Polizei und städtischen Dienststellen im 15. Bezirk.

Stadt greift durch

“Beide Betreiber haben über einen längeren Zeitraum Vorschriften ignoriert. Neben der Wiener Bevölkerung werden auch Touristen in Angebote gelockt, die dem Ruf unserer Stadt schaden. Es kann und darf nicht sein, dass sich einzelne über die Regeln stellen. Die Schließung macht unmissverständlich klar, dass derartige Verstöße konsequente Maßnahmen nach sich ziehen”, so Walter Hillerer, der Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.