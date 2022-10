25 Jahre Auhof Center: Gerda Rogers wird neues Testimonial und blickt im „Café Rogers“ in die Sterne

Das Geheimnis ist gelüftet. Bei der Jubiläumsfeier des Auhof Centers präsentierte Eigentümer KR Peter Schaider Gerda Rogers als neues Testimonial seiner beiden Einkaufszentren Auhof Center und Riverside. Außerdem wird Rogers einmal im Monat, im „Café Rogers“ in die Sterne der Besucher blicken. Es gratulierten: Bundesministerin Karoline Edtstadler, Nationalratsabgeordneter Wolfgang Gerstl, Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann, die Medienmanager Wolfgang Jansky, Niki Fellner, Thomas Strachota, Christian Pöttler, Schauspielerin Julia Cencig, Autor Clemens Trischler u.v.a. Gefeiert wird das Jubiläum noch bis zum 15.Oktober mit Aktionen und Rabatten von bis zu 25 Prozent. Eine Spende von 12.000 Euro ging an die Seitenblicke Night Tour für die ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“.

Zum 25. Geburtstag wartet das Auhof Center mit einer Überraschung auf: Astrologie-Legende Gerda Rogers ist das neue Testimonial der beiden Einkaufszentren Auhof Center und Riverside. Neben dieser Tätigkeit als Werbegesicht wird die Astro-Lady auch abwechselnden in den beiden Centern in die Sterne der Besucher blicken. Gerda Rogers: „Die Sterne lügen nicht! Sie stehen gut für eine großartige Zusammenarbeit mit den beiden beliebten Wiener Einkaufszentren. Außerdem werde ich einmal im Monat in den zwei eigens für mich kreierten ,Café Rogers` in die Zukunft der Besucher blicken. Die genauen Termine werden auf den Seiten der beiden Center und auf den Social Media Kanälen bekannt gegeben.“

Werbelinie steht in den Sternen

KR Peter Schaider: „Da die Zukunft sehr fordernd ist, empfand ich es als eine gute Idee, unsere neue Werbelinie auch ein wenig nach den Sternen auszurichten. Daher war es für uns keine Frage, mit Gerda Rogers die bekannteste Expertin auf diesem Gebiet zu engagieren.“

In die Wege geleitet wurde die Zusammenarbeit von Rogers Manager Clemens Trischler: „KR Peter Schaider hat mir schon vor einiger Zeit bei unserem ersten persönlichen Zusammentreffen erzählt, dass er seit vielen Jahren ein Fan von Gerda Rogers ist und so war für mich der logische Schritt, eine Symbiose zu schaffen und beide miteinander zu verbinden, wodurch nun diese tolle Zusammenarbeit zustande kam.“

Karoline Edtstadler: „Sie ist ein Herzensmensch, sie hat nicht nur ein offenes Ohr für die Radiohörer, sondern hat auch immer Zeit für ihre Freunde, die ihr nahestehen. Sie sagt einem die Wahrheit ins Gesicht. Das ist nicht nur wichtig, sondern manchmal überlebenswichtig. Sie ist auch ein Role Model, dass Frauen alles schaffen können“, so die Bundesministerin über Rogers.

Noch bis 15. Oktober: 25% Rabatt

Neben der Präsentation des Testimonials zeigten die Topbetriebe, warum das Einkaufszentrum bei den Wienern so beliebt ist. In vier Modenschauen, moderiert von Sylvia Graf-Borgstädt, präsentierten u.a. Hämmerle, Kleider Bauer und Humanic die neuesten Trends in Sache Mode und Fashion. Noch bis zum 15. Oktober geben diese und viele weitere Betriebe bis zu 25% Rabatt und bieten zahlreiche Jubiläumsaktionen. Ein sichtlich stolzer KR Peter Schaider: „Als eines der wenigen familiengeführten Shoppingcenter ist es mir besonders wichtig, österreichischen Familienunternehmen wie Kleider Bauer, Hämmerle und Fussl einen Platz im Auhof Center zu ermöglichen. Mit dieser Strategie sind wir vor 25 Jahren als kleines Center am Stadtrand gestartet. Heute sind wir mit mehr als 140 Shops nicht nur ein Paradies für Shoppingbegeisterte, sondern sind auch ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Das Riverside wurde sogar zum beliebtesten Center des Landes gewählt.“

Höhepunkt war die Übergabe der Spende von 12.000 Euro an die Seitenblicke Night Tour für die ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“.