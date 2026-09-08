“Eine STADT. Ein BUCH.” feiert ein Vierteljahrhundert

25 Jahre, 27 Autorinnen und ebenso viele Geschichten: Die beliebte Wiener Gratisbuchaktion „Eine STADT. Ein BUCH.“ feiert heuer ein ganz besonderes Jubiläum.

Erstmals erscheint ein Band mit 27 bisher unveröffentlichten Kurzgeschichten, die eigens für diesen Anlass geschrieben wurden.

Wien aus weiblicher Sicht

Die Auswahl der Autorinnen spiegelt die Vielfalt der Wiener Literaturszene wider: Etablierte Schriftstellerinnen sind ebenso vertreten wie junge Talente. Jede Geschichte nähert sich Wien auf ihre ganz eigene Weise – über besondere Orte, Begegnungen, Menschen und Erlebnisse.

„Ich freue mich riesig, dass wir dieses Jahr 27 Frauen und ihren Geschichten eine Bühne bieten können.“

…erklärt Anna Pöttler, Geschäftsführerin von echo event. Wien werde aus 27 unterschiedlichen weiblichen Perspektiven erzählt – und jede dieser Stimmen verdiene es, gehört zu werden.

100.000 Bücher gratis

Ab 19. November 2026 werden insgesamt 100.000 Exemplare des Jubiläumsbandes kostenlos in der ganzen Stadt verteilt. Damit bleibt die Aktion ihrem Grundgedanken treu: Seit mittlerweile 25 Jahren bringt „Eine STADT. Ein BUCH.“ hochwertigen Lesestoff kostenlos zu den Wienerinnen und Wienern.

Festlicher Auftakt im Rathaus

Der Startschuss fällt am Vormittag des 19. November im Rathaus. Bürgermeister Michael Ludwig präsentiert das neue Buch im Rahmen einer Pressekonferenz. Am Abend wird das Jubiläum mit einer Gala für geladene Gäste gefeiert. Erwartet werden unter anderem die Autorinnen Chris Lohner, Petra Hartlieb und Cornelia Travnicek. Hauptsponsor der Jubiläumsaktion ist Wien Energie.

Weitere Details zum Programm und zur Sonderausgabe werden noch bekannt gegeben.