Neuer Night-Run-Rekord: 23.000 Teilnehmer!

Der erste bank Vienna Night Run bringt heuer so viele Laufbegeisterte wie noch nie auf die Ringstraße. Auch zur großen Freude des Wiener Bezirksblatts als Hauptmedienpartner. Der 17. September kann kommen!

Der Rekord zum 20-jährigen Jubiläum ist höchst verdient, zeigt die Rekordteilnehmerzahl doch: Laufbewerbe mit viel Unterhaltungsfaktor funktionieren – und neben dem Lauferl rund um die Ringstraße ist der Show- und Party-Charakter beim Night Run einzigartig.

Jubiläumslauf am 17. September

Ganz Wien freut sich auf den Abend des 17. September! Wieder verwandelt sich die Ringstraße in eine besondere Laufstrecke, vorbei an Sehenswürdigkeiten wie Staatsoper, Parlament, Rathaus, Universität, Urania, Börse .. 23.000 Teilnehmer werden gemeinsam die Stimmung genießen.

Start- und Zielbereich für Helden

Der Start erfolgt auf der Ringstraße auf Höhe Burgring/Naturhistorisches Museum, das Ziel befindet sich auf Höhe Opernring/Goethe-Denkmal. Start- und Zielbereich ist der Heldenplatz – mit Hauptbühne, Gastronomie, Company-Zone sowie Garderoben und Umkleidemöglichkeiten.

Mitlaufen und Gutes tun

Alle Teilnehmer erhalten ein Erste Bank Starterbag inklusive Bonusheft mit Gutscheinen sowie ein erste bank vienna night run Langarm-Laufshirt. Wer auf das Shirt verzichtet, unterstützt gleichzeitig ein nachhaltiges Projekt: Mit der Anmeldung kann ein weiterer Mangrovenbaum gepflanzt werden.

Ein Abend, eine Runde um die Ringstraße und 20 Jahre gemeinsame Laufgeschichte – der erste bank vienna night run bleibt auch 2026 das, was ihn seit Beginn ausmacht: ein Fest der Bewegung, der Gemeinschaft und der Freude am gemeinsamen Sport.