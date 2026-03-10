Am Samstag, 14. März, verwandelt sich das Einkaufszentrum gleich zweimal – um 11 und um 13 Uhr – in einen Laufsteg. Styleexpertin Martina Reuter präsentiert gemeinsam mit Star-Astrologin Gerda Rogers die aktuellen Frühsommertrends 2026.

Unterstützt werden sie von Personal Trainer Vladi Pavlic, der die neuesten Looks der Herrenmode vorstellt. Neben professionellen Models werden auch modebegeisterte Kundinnen über den Laufsteg schreiten und so selbst Teil der Show werden.

Für zusätzliche Spannung sorgt ein Gewinnspiel: Besucherinnen und Besucher können unter anderem ein exklusives „Private Shopping“-Erlebnis mit Reuter und Rogers gewinnen.

Rapper Samiko sorgt für musikalische Begleitung

Für den Soundtrack der Modenschau sorgt Nachwuchsrapper Samiko. Der junge Künstler überlebte im vergangenen Jahr den Amoklauf an einer Schule in Graz, bei dem elf Menschen ums Leben kamen, wurde dabei jedoch schwer verletzt.

Diese Erfahrungen verarbeitet er in seiner Musik. Mit seinem Auftritt im Auhof Center setzt er gemeinsam mit den Veranstaltern ein Zeichen für Mut, Hoffnung und Zusammenhalt.

Eigentümer Peter Schaider betont: „Wir sind stolz, diesen starken, mutigen und bewundernswerten jungen Mann auf seinem Weg unterstützen zu dürfen.“

Buchpräsentation: „KILO FREI“ mit Martina Reuter

Schon vor der Modenschau steht ein weiterer Termin im Zeichen von Martina Reuter. Am 11. März um 17 Uhr präsentiert sie in Kooperation mit der Buchhandlung Morawa ihr neues Buch „KILO FREI“.

Durch den Abend führt Publikumsliebling Eva Pölzl. Dabei dreht sich alles um Motivation, Gesundheit und den Weg zu einem leichteren Lebensgefühl.

Bühne frei für junge Talente

Musikalisch geht es auch am 13. März weiter. Von 16 bis 18 Uhr zeigen Schülerinnen und Schüler des Sacré Coeur Pressbaum ihr Können. Chor und Theatergruppe präsentieren ein abwechslungsreiches Programm und bringen jugendliche Energie auf die Bühne.

Weitere Informationen gibt es unter: www.auhofcenter.at.

