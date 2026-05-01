Ein zentrales Highlight des Abends war der persönliche Panel Talk: Gründerin Sandra Kendl und DJ-Pionier Christopher Just blickten gemeinsam auf die Entwicklung des Formats zurück. Moderiert wurde das Gespräch von Journalistin Lisa Trompisch.

Vom Underground zur Institution

Von den Anfängen als Underground-Treffen bis hin zur etablierten Institution spannte sich der Bogen. Dabei wurde klar: Das Techno Cafe lebt von seiner Community – und von einer Haltung, die sich über die Jahre nicht verändert hat.

„Werte und Haltung sind nichts, was es niederzuschreiben gilt. Die transportierst du, indem du sie lebst.“

…so Kendl.

Vielfalt als gelebtes Prinzip

Offenheit, Diversität und Respekt sind bis heute das Fundament. Und genau das spiegelt sich auch im Publikum wider: „

Im Techno Cafe kann ich links neben einem Schlipsträger stehen, rechts neben mir hat jemand Flipflops an.“

…beschreibt Kendl die einzigartige Mischung. Besonders bemerkenswert: Viele Gäste der ersten Stunde kommen heute mit ihren Kindern – ein Generationenprojekt auf dem Dancefloor.

Clubkultur bleibt lebendig

Auch die Zukunft der Clubszene wurde thematisiert. Trotz Herausforderungen und Veränderungen bleibt die Überzeugung bestehen, dass gemeinsames Feiern ein Grundbedürfnis ist.

„Ich bin fest davon überzeugt, es wird immer Party geben.“

…lautete eine der Kernaussagen des Abends.

Von Gesprächen zu Beats

Was am späten Nachmittag begann, ging nahtlos in die Nacht über. Mit einem Line-up aus Steve Hope, Leo Schick und Victoria Marx entwickelte sich der Abend Schritt für Schritt zu einem intensiven Cluberlebnis. Die Crowd – routiniert, offen und voller Energie – machte den Übergang vom entspannten Get-together zum pulsierenden Dancefloor zu einem fließenden Erlebnis.

Der Jubiläumsauftakt zeigte eindrucksvoll: Das Techno Cafe hat auch nach 30 Jahren nichts an Strahlkraft verloren. Für Sandra Kendl bleibt dabei das Wesentliche unverändert:

„Für mich ist nach wie vor das Höchste: die menschliche Begegnung.“

Tuesday Lovers: Sommer, Sonne, Techno

Auch abseits des Jubiläums bleibt sich das Format treu: In den Sommermonaten lädt das Techno Cafe jeden Dienstag ab 17:30 Uhr bei Schönwetter in den Volksgarten Pavillon. Unter dem Motto „Tuesday Lovers“ wird dort Woche für Woche Clubkultur unter freiem Himmel gelebt – ganz im Sinne einer Wiener Institution, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbindet.