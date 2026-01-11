Mit den Ottakringer Atelier-Rundgängen hat der Bezirk ein Format ins Leben gerufen, der einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Künstler öffnen ihre Arbeitsorte und zeigen einen exklusiven Einblick in ihr tägliches (Arbeits-)Leben: Welche Materialien werden warum verwendet, wie sieht der der künstlerische Arbeitsalltag aus und wie entsteht überhaupt ein Kunstwerk? Diese und weitere Fragen werden beantwortet.

Eine gute Bezirksidee

Die Idee der “offenen Künstler-Türen” stammt von Bezirkschefin Steffi Lamp und Bezirksrätin Theresa Auer-Lozinski (Vorsitzende der Kulturkommission”. Sie betonen: “Das Künstleratelier ist seit jeher ein Ort, der als Schauplatz eines kreativen Schaffensprozesses in der Geschichte der Kunst immer ein Faszinosum war und dadurch auch Stoff für die eine oder andere Anekdote geliefert hat.” Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Der dritte Termin

Der dritte Termin findet am Freitag, 16. Jänner, ab 16 in der Ottakringer Hyrtlgasse 21 statt. Die Atelier-Gemeinschaft Studio Hyrtl begrüßt Vincent Bauer, Miro Cukovic, Laura Edelbacher, Sarah Katharina Eder, Jürgen Münzer, Svenja Plaas, Bernd Pregritz, Kurt Prinz und

Peter Schönhardt.

Anmeldung unter: post@bv16.wien.gv.at oder Tel. 01/4000 16110.