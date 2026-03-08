Ein Quadratmeter kann viel bewirken: ein gemeinsames Gemüsebeet, eine Nachbarschaftsaktion – überall können Orte entstehen, die gutes Klima schaffen und das Grätzl verschönern. Das Magazin der Gebietsbetreuung sucht nach genau diesen Ideen und Projekten, ruft zum Mitmachen in Ottakring auf.

Immer ein Gewinn

In der zweiten Ausgabe des Ente-Mitmach-Magazins wird ein Gewinnspiel angeboten: Wer Bilder von Orten, Aktionen oder Projekten für ein besseres Klima einschickt, hat die Gewinn-Chance. Ob Mini-Biotop oder gemeinsames Gemüsebeet – jede noch so kleine Aktion zählt und hilft. “Viele kleine Initiativen machen in Summe den großen Unterschied”, so Bezirkschefin Steffi Lamp.

Jetzt mitmachen

Die Beiträge können als Foto, Zeichnung oder Collage bis 3. Juli eingereicht werden: west@gbstern.at oder persönlich im GB*Stadtteilbüro in der Haberlgasse 76 in Ottakring. Unter allen Einsendungen werden Blumen-Gutscheine im Gesamtwert von 150 Euro verlost. Mehr Infos auf GB* Ente