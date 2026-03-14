Es wartet ein Kampfabend der Extraklasse. Vor allem von Profiboxer Mobin Kahraze wird viel erwartet – er hält bei einer blütenweisen Bilanz von 14 Siegen bei 14 Kämpfen. Am 21.3. ist er “on the Road to World Champion”, wie sein Boxklub Bounce verlautet.

Explosiver Kämpfer

Der bislang unbesiegte Ausnahme-Athlet hat sich als explosiver, intelligenter Kämpfer einen Namen gemacht – und er ist entschlossen, den nächsten Schritt im Halbschwergewicht zu gehen. Gegner ist der sorgfältig ausgewählte Aufbaugegner aus Litauen Aliaksandr Dzemka.

Seine große Chance

Für Kahraze ist dieser Kampf die letzte große Bewährungsprobe, bevor er Anfang Juni um den vakanten WBF-Weltmeistertitel im Halbschwergewicht boxt. Sein Gegner: ein ehemaliger WBC-Champion. Ein Duell, auf das ganz Box-Österreich wartet, wie Bounce-Chef Marcos Nader geheimnisvoll ankündigt.

Olympisches Boxen

Bei der Bounce Fight Night erhalten aber auch die Newcomer eine Bühne. Im olympischen Boxen werden WM-Bronzemedaillen-Gewinner Michael Fares Derouiche sowie Ivan Bezuhlyi (zweifacher Jugend-Europameister und Finalist bei der Jugend-WM) in den Ring steigen. “Wir sind stolz darauf, die stärksten Boxer des Landes in unserem Club zu haben – und das kommt nicht von ungefähr”, so Marcos Nader.