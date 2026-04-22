„Als Teil des Gesamtauftritts der Stadt Wien leistet die 48er einen sichtbaren und unverzichtbaren Beitrag.“

…betonen Bürgermeister Michael Ludwig und Stadtrat Jürgen Czernohorszky. Mit Erfahrung, Engagement und einer guten Portion Wiener Schmäh sorgen die Einsatzkräfte dafür, dass sich Wien von seiner besten Seite zeigt.

Bewährte Konzepte für große Events

Die Vorbereitungen für den Eurovision Song Contest laufen bei der 48er bereits seit geraumer Zeit auf Hochtouren. Dabei greift man auf bewährte Konzepte zurück, die sich schon bei zahlreichen Großveranstaltungen und Konzerten bewährt haben.

Im Fokus stehen dabei flexible Einsatzpläne und eine enge Abstimmung mit den Veranstaltern. Rund um zentrale Schauplätze wie die Wiener Stadthalle und den Rathausplatz werden zusätzliche Abfallbehälter aufgestellt und täglich entleert. Gereinigt wird durchgehend – vor, während und nach den Events.

Auch die sanitäre Infrastruktur wird erweitert: Zusätzliche WC-Anlagen im Rathauspark, entlang des Rings sowie im Märzpark sorgen dafür, dass Besucherinnen und Besucher bestens versorgt sind.

Mit Humor durch die Stadt

Doch die 48er wären nicht die 48er, wenn sie ihren Einsatz nicht auch mit einer kreativen Note verbinden würden. Ganz im Zeichen des ESC-Mottos „United by Music“ bringt die Stadtreinigung heuer wieder humorvolle Botschaften ins Wiener Stadtbild.

Mit Sprüchen wie „Merci kehr i“, „Waste & Love“ oder „Schmeiss like a Phönix“ werden bekannte österreichische ESC-Songs augenzwinkernd neu interpretiert. Diese finden sich auf beklebten Papierkörben an Hotspots wie der Stadthalle, dem Rathausplatz, dem Karlsplatz oder dem Praterstern.

Auch Müllfahrzeuge sind im ESC-Design unterwegs und machen die Aktion in der ganzen Stadt sichtbar. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst tragen spezielle T-Shirts und sind – ganz traditionell – mit den legendären Retromikrofonen auf ihren Besen im Einsatz.