50 Jahre Feier – Hanssonzentrum 

1972 – 2022, das Hanssonzentrum feiert 50. Geburtstag!

Am 9. September wurde im Hanssonzentrum Geburtstag gebührend gefeiert – das beliebte Nahversorgungscenter im 10. Bezirk wurde 50 Jahre alt! Alle BesucherInnen erwartete an diesem Tag ein unvergessliches Fest. Neben sensationellen Aktionen und Rabatten in den über 40 Shops des Centers wartete auch ein buntes Unterhaltungsprogramm auf Jung und Alt!

Bereits zu Mittag startete das lustige Kinderprogramm. Eine Hüpfburg sowie verschiedene Spielestationen sorgten bei den Kids für jede Menge Spaß. Aber auch auf die Erwachsenen wartete ein vielfältiges Programm. Auf der großen Showbühne ging es bereits um 13 Uhr mit der ersten Runde Ladenspiel los. Beschwingte Musik der „Swinging Ladies Deluxe“ sorgten dazwischen für gute Stimmung. Eines der Highlights war die Wahl zur HAZ Shopping Queen. Isabella überzeugte die Jury und das Publikum mit ihrem herbstlichen Outfit und durfte sich über den begehrten Titel und weitere Centergutscheine freuen.

Natürlich gab es auch jede Menge Geschenke für die Kunden. Neben gratis Törtchen für alle, konnte man beim großen Gewinnspiel tolle Preisen, unter anderem ein E-Motorrad, ein E-Bike und 2 E-Scooter sowie 50 x 100 Euro Centergutscheine gewinnen. Am Mittelplatz konnten die Besucher ihr Glück beim Roulett- oder Black Jack-Tisch probieren – Casinofeeling pur! Die mobile Musikergruppe „Marokko Stampeders“ sorgte im ganzen Center für die nötige musikalische Unterhaltung.

Für Partystimmung und Discofieber sorgten zum Abschluss die „Bad Powells“ mit ihren schrillen Outfits. Ein wahrhaft gelungenes Geburtstagsfest für das beliebte Nahversorgungscenter.

Viele Fotos vom Geburtstagsfest findet man auf der Facebook- und Webseite.

Über das Hanssonzentrum

Das Hanssonzentrum bietet als Nahversorger alles was man für den täglichen Bedarf benötigt. Ganzjährig können Besucher hier einen Mix aus Schuhen, Kosmetik, Mode, Lebensmitteln und vieles mehr erwarten. Um den Einkauf im Zentrum so bequem wie möglich zu gestalten, stehen über 350 Parkplätze direkt beim Center zur Verfügung, auf denen man bis zu 2 Stunden gratis Parken darf (Achtung: Gratisparkschein beim Automaten holen) oder öffentlich mit der U1 (Alaudagasse) direkt beim Zentrum aussteigen. Neu im Center: Jetzt bequem während des Einkaufs das Auto bei den zwei neuen E-Ladestationen (=4 Ladepunkte) aufladen.

Mehr Infos: www.hanssonzentrum.at | Facebook: Hanssonzentrum