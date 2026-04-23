Noch bis 9. Mai profitieren Besucherinnen und Besucher von minus 20 Prozent auf das gesamte Sortiment – solange der Vorrat reicht. Das Angebot reicht von hochwertigen Ölen bis zu süßen Spezialitäten. Einige Beispiele zeigen, wie breit das Sortiment gefächert ist:

Über 1.000 Delikatessen entdecken

Im temporären Store präsentiert Meinl eine beeindruckende Auswahl von über 1.000 Feinkostartikeln. Von edlen Pralinen über aromatische Tees bis hin zu ausgesuchten Weinen und Champagnern – hier kommen Genießer voll auf ihre Kosten. Auch Klassiker wie der beliebte Meinl-Kaffee oder fruchtige Marmeladen dürfen nicht fehlen.

Wer auf der Suche nach einem passenden Geschenk ist, wird ebenfalls fündig: Stilvolle Geschenksets und liebevoll zusammengestellte Körbe stehen bereit.

Genuss trifft Alltag

Neben dem Einkaufserlebnis bietet der Store auch kleine Genussmomente für zwischendurch. Ein frisch zubereiteter Coffee to go macht den Besuch perfekt – ideal für einen Frühlingsspaziergang durch den Bezirk.

Standort im Herzen von Landstraße

Der Pop-up-Store befindet sich in der Landstraßer Hauptstraße 42, 1030 Wien – nur wenige Schritte vom Rochusmarkt entfernt und somit bestens erreichbar.

*Die Aktion gilt von 23. April bis 9. Mai 2026. Ausgenommen sind Gutscheinkarten.