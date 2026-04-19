Bereits seit 2021 testet H&M das Pre-loved-Konzept erfolgreich in ausgewählten Stores sowie online. Nun hält die Idee auch in Wien Einzug. Ziel ist es, Second-Hand-Mode stärker in den Alltag zu integrieren und gleichzeitig Ressourcen zu schonen.

„Mit dem Start von H&M Pre-loved in Österreich schaffen wir ein ganzheitliches Einkaufserlebnis.“

…erklärt Theresa Georgi, Public Affairs & Sustainability Manager. Neue Stücke und einzigartige Second-Hand-Teile sollen künftig ganz selbstverständlich nebeneinander präsentiert werden.

Von Vintage bis Designerkooperation

Das Angebot kann sich sehen lassen: Kund*innen erwartet eine vielfältige Auswahl an Second-Hand-Mode – von unlabeled Vintage-Pieces bis hin zu hochwertigen Denim-Teilen und bekannten Accessoire-Labels. Auch Stücke aus früheren Designerkooperationen von H&M sind Teil des Sortiments.

Damit richtet sich das Konzept sowohl an Schnäppchenjäger*innen als auch an Modefans auf der Suche nach individuellen Einzelstücken.

Wien als idealer Standort

Dass Wien als erster Standort in Österreich gewählt wurde, kommt nicht von ungefähr. Die Stadt blickt auf eine lange Tradition im Bereich Second-Hand- und Vintage-Mode zurück.

„Wien steht für Kreativität und Individualität – perfekt für unser Pre-loved-Konzept.“

…so Sofia Måhlen, verantwortlich für zirkuläre Geschäftsmodelle bei H&M. Bereits in Metropolen wie Paris, Berlin, Madrid und Los Angeles sei das Angebot auf große Resonanz gestoßen.

Nachhaltigkeit im Fokus

Mit der Einführung von Pre-loved will H&M auch ein klares Zeichen setzen: Kleidung soll länger getragen und wiederverwendet werden. Das verlängert nicht nur die Lebensdauer der Produkte, sondern schont auch wertvolle Ressourcen.

Zusätzlich können Kund*innen über die Plattform „Sellpy“ – an der die H&M Group mehrheitlich beteiligt ist – in insgesamt 24 Märkten weltweit Second-Hand-Mode online erwerben.

Ein Trend mit Zukunft

Second-Hand ist längst mehr als nur ein kurzfristiger Trend – es ist ein wachsender Teil der Modewelt. Mit dem neuen Angebot auf der Mariahilfer Straße setzt H&M nun auch in Wien ein starkes Zeichen für nachhaltigen Konsum.

Für viele Wiener*innen dürfte der nächste Shopping-Bummel damit nicht nur stilvoll, sondern auch umweltbewusst ausfallen.