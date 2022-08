50 Jahre Feier – Hanssonzentrum

1972 – 2022, das Hanssonzentrum feiert 50. Geburtstag!

Am 9. September wird im Hanssonzentrum Geburtstag gefeiert – das beliebte Nahversorgungscenter im 10. Bezirk wird 50 Jahre alt! Alle BesucherInnen erwartet an diesem Tag ein unvergessliches Fest. Neben sensationellen Aktionen und Rabatten in den über 40 Shops des Centers wartet auch ein buntes Unterhaltungsprogramm auf Jung und Alt!

Bereits zu Mittag startet das lustige Kinderprogramm. Eine Hüpfburg sowie verschiedene Spielestationen sorgen bei den Kids für jede Menge Spaß. Aber auch auf die Erwachsenen wartet ein vielfältiges Programm. Auf der großen Showbühne geht es bereits um 13 Uhr mit der ersten Runde Ladenspiel los. Beschwingte Musik der „Swinging Ladies Deluxe“ sorgen dazwischen für gute Stimmung. Eines der Highlights ist die Wahl zur HAZ Shopping Queen. Modebewusste Damen haben sich vorab dafür beworben und man darf gespannt sein, welches Outfit sie zu einem bestimmten Motto auf der Bühne präsentieren werden.

Natürlich dürfen bei einem Geburtstagsfest auch Geschenke für die Kunden nicht fehlen. Neben gratis Törtchen für alle, wird es ein großes Gewinnspiel mit tollen Preisen, unter anderem ein E-Motorrad, ein E-Bike und 2 E-Scooter sowie 50 x 100 Euro Centergutscheine zu gewinnen geben, es gibt also Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro zu gewinnen! Da lohnt es sich auf jeden Fall mitzuspielen und die Hauptverlosung um 17 Uhr nicht zu verpassen – denn es wird nur unter allen Anwesenden verlost! Am Mittelplatz kann man sein Glück beim Roulett- oder Black Jack-Tisch probieren – Casinofeeling pur! Die mobile Musikergruppe „Marokko Stampeders“ sorgt im ganzen Center für die nötige musikalische Unterhaltung.

Den krönenden musikalischen Abschluss bilden um 18 Uhr die „Bad Powells“ mit ihren schrillen Outfits. Die fünf Musiker begeistern Menschen jeden Alters und sind ein wahrer Ohrenschmaus. Mitsingen garantiert!

Nähere Infos zu dem Programm und zum Gewinnspiel findet man auf der Facebook- und Webseite sowie im Center direkt, oder hier.

Das passende Geschenk!

Shoppingfreude schenken? Mit den Einkaufsgutscheinen für das Hanssonzentrum ganz einfach! Die Gutscheine bieten dem Beschenkten die Möglichkeit in knapp 40 Shops das Richtige für sich zu finden. Die Gutscheine gibt es bei Zoo Gabriel zu kaufen und sind in allen gekennzeichneten Shops einlösbar. Oder man bestellt sie einfach und bequem online unter www.hanssonzentrum.at/service/gutscheine bestellen!

Mehr Infos: www.hanssonzentrum.at | Facebook: Hanssonzentrum