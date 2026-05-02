Wer glaubt, die Wieden schon in- und auswendig zu kennen, wird an diesem Samstag eines Besseren belehrt. Hinter schmiedeeisernen Toren, in schmalen Durchgängen und in begrünten Hinterhöfen wartet ein Stück echtes Grätzlleben voller Überraschungen und dem ein oder anderen verborgen Schatz.

Verborgene Höfe, große Fundstücke

Am Samstag, dem 9. Mai 2026, wird die Wieden von 10 bis 16 Uhr zur Schatzkarte für Flohmarkt-Fans. Über 60 Innenhöfe öffnen ihre Türen und zeigen, was sonst im Verborgenen liegt: liebevoll erhaltene Möbel, Vintage-Kleidung, Bücher mit Geschichte und kleine Kuriositäten, die nur darauf warten, ein neues Zuhause zu finden.

Doch es dabei auch um mehr als ums Stöbern. Plaudern, lachen und filschen, ganz so, wie man es sich ein lebendiges Wiener Grätzl wünscht. Die Hausbewohner selbst stehen hinter den Tischen, erzählen Geschichten zu ihren Stücken und geben dem Flohmarkt eine persönliche Note, die man auf großen Märkten oft vermisst.

Günstig shoppen, mit Nachbarn plaudern

Der Wiedner Innenhof-Flohmarkt steht ganz im Zeichen der Wiederverwertung. Was nicht mehr gebraucht wird, bekommt hier ein zweites Leben. Nachhaltigkeit trifft auf Nachbarschaft, Konsum auf Kommunikation. Mit einem Lageplan in der Hand lässt sich der Rundgang perfekt planen.

Oder man lässt sich einfach treiben und entdeckt spontan neue Lieblingsplätze. Vielleicht ist es ein versteckter Hof mit wildem Wein an der Fassade, vielleicht ein Plausch mit der Nachbarin von nebenan. Wer hier unterwegs ist, nimmt mehr ein Stück von dem mit, was die Wieden ausmacht. Und vielleicht auch die Idee, beim nächsten Mal selbst mit einem Stand dabei zu sein.

Wiedner Innenhof-Flohmarkt

9. Mai 2026, 10-16 Uhr

Karte mit den Standorten aller 60 Innenhöfe