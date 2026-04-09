Viele Wiener Unternehmen scheitern nicht an Ideen, sondern an der Finanzierung ihrer Expansionsschritte. Genau hier setzt „Wiener Wachstum“ an. „Wien ist der Wirtschaftsmotor Österreichs … wer in Wien ein Unternehmen gründet, kann sich sicher sein, dass man maßgeschneidert dabei unterstützt wird“, betont Bürgermeister Michael Ludwig. Mit dem neuen Fonds bekommen Unternehmen die Mittel, die sie brauchen, um ihre Visionen Realität werden zu lassen, gerade in einer Zeit global wirtschaftlicher Unsicherheiten.

Neuer Wachstumsfonds für Wiener Betriebe

„Wiener Wachstum“ stärkt gezielt die Eigenkapitalbasis von KMU in entscheidenden Entwicklungsphasen. Die Startsumme beträgt 7 Millionen Euro, aufgeteilt zwischen der Wirtschaftsagentur Wien und der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien. Ab Herbst 2026 übernimmt die neue „Wachstum Wien GmbH“ die operative Umsetzung; ersten Finanzierungen soll es 2027 geben.

Förderungen bekommen Unternehmen, die in neue Märkte, Technologien oder in internationale Expansion investieren wollen. Pro Finanzierungsrunde gibt es 100.000 bis 500.000 Euro – flexibel zugeschnitten auf den Bedarf der Betriebe. Anders als bei klassischen Förderungen wird das Geld vollständig ausgezahlt und anteilig aus zukünftigen Gewinnen zurückgeführt. So entsteht ein nachhaltiger Finanzierungskreislauf, der neue Investitionen ermöglicht.

Fokus auf Zukunftsbranchen Gesundheit & Digitales

Der Fonds setzt bewusst auf zwei starke Branchen: Gesundheits- und Digitalwirtschaft. Rund 49.000 Wienerinnen und Wiener arbeiten in Life Sciences, Medizintechnik, Pharma oder Diagnostik; die Branche ist ein Job- und Innovationsmotor. Auch die digitale Wirtschaft, von Software über KI bis hin zu Cybersecurity, schafft hochqualifizierte Arbeitsplätze und treibt Wiens Innovationskraft voran.

„Unser Ziel ist klar: … mehr Unternehmen, die hierbleiben und hier erfolgreich skalieren“, so Vizebürgermeisterin Barbara Novak. „Mit ‚Wiener Wachstum‘ stärken wir das Wachstum unserer Betriebe, ermöglichen neue Finanzierungen und schaffen einen nachhaltigen Kreislauf. Wir setzen ein starkes Signal für den Standort – dort, wo es um Internationalisierung, neue Technologien und zusätzliche Arbeitsplätze geht.“

Von Gründerstadt zur Wachstumsmetropole

2024 wurde erstmals die Marke von über 10.000 Neugründungen durchbrochen – ein Rekord, der die Stadt als Gründerstandort unterstreicht. Doch erfolgreiche Start-ups brauchen oft frisches Kapital für den nächsten Wachstumsschritt. Genau hier schließt „Wiener Wachstum“ eine Lücke. Der Fonds unterstützt Investitionen in Personal, Technologie, neue Märkte oder Produktionskapazitäten.

Damit werden Arbeitsplätze gesichert, wird Innovation gefördert und die internationale Wettbewerbsfähigkeit Wiens gestärkt. Gleichzeitig soll verhindert werden, dass erfolgreiche Unternehmen ins Ausland abwandern. Wachstum braucht Ideen, Mut – und eben das passende Kapital.