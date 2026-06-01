Im Gespräch erläutert Fachgruppenobfrau Heidi Blaschek, dass mit der Umbenennung des bisherigen „HeldInnen im Hintergrund Award“ in den neuen „HANDS-On Award“ mehr als nur ein neuer Titel geschaffen werde. Ziel sei es, jene Menschen stärker in den Mittelpunkt zu rücken, die mit praktischem Einsatz, Fachkompetenz und täglichem Engagement wesentlich zum Funktionieren der Wiener Wirtschaft beitragen.

Die neue Bezeichnung bringe nun noch klarer auf den Punkt, wofür die Auszeichnung immer schon stand: Hands-on-Mentalität und tatkräftiges Anpacken.

Wie unterstützt die Fachgruppe Unternehmen in einem zunehmend digitalen und wettbewerbsintensiven Umfeld?

Heidi Blaschek:

Am 17. Juni wird zum zweiten Mal der „Salon der Gewerblichen Dienstleister“ stattfinden, wo wir mit ExpertInnen Lösungs-Workshops für konkrete Probleme anbieten. Als eine unserer Hauptaufgaben sehen wir Betriebsbesuche zu machen und vor Ort nachzufragen, wo der Schuh drückt. Wenn wir nicht prompt weiterhelfen können, so kennen wir immer eine kompetente Stelle, an die wir Anliegen weiterleiten können.

Was sind die Gründe für die Umbenennung des Awards?

Blaschek:

Als ich die Fachgruppe vor fünf Jahren übernommen habe, ging es vor allem darum, eine gemeinsame Identität zu finden. In den letzten Jahren waren wir sehr aktiv und haben verschiedene Formate geschaffen, die wir nun unter dem Claim „Hands-On“ bündeln.

Beim neuen Award werden nicht nur Leistungen im Hintergrund ausgezeichnet, sondern vor allem konkretes Anpacken, Problemlösungskompetenz und unmittelbarer Beitrag zum wirtschaftlichen Alltag. Die Gewerblichen Dienstleister haben Handschlagqualität – wenn wir eine Aufgabe übernehmen, können sich unsere KundInnen darauf verlassen, dass alles reibungslos läuft.

Welche Kriterien und Werte sollen durch den Award hervorgehoben werden?

Blaschek:

Die bisherige Bezeichnung hat zwar wichtige Aufmerksamkeit geschaffen, war jedoch in ihrer Wirkung begrenzt. Wir wollten weg von einer rein passiven Zuschreibung hin zu einem aktiven Leistungsbegriff. Der neue Name transportiert genau diese Dynamik und macht die Intention des Awards klarer verständlich.

Gleichzeitig bleibt die Grundidee erhalten: Menschen sichtbar zu machen, die oft nicht im Rampenlicht stehen, deren Arbeit jedoch unverzichtbar ist. Der Fokus verschiebt sich dabei auf greifbare Ergebnisse und persönliches Engagement im Berufsalltag.

Welchen Vorteil haben Unternehmen, wenn sie sich für den Award bewerben?

Blaschek:

Auf jeden Fall Sichtbarkeit und Wertschätzung. Der „HANDS-On Award“ spiegelt die Vielfalt der gewerblichen Dienstleister wider. Wir wollen auch mehr Betriebe motivieren, sich zu bewerben. Der Award soll zudem Inspiration für andere sein.

„Unsere Services sind viel mehr als reine Dienstleistungen. Wir verfügen über vielfältiges Know-how, das wir an andere Unternehmen weitergeben.“

— Heidi Blaschek, Fachgruppenobfrau

HANDS On. – Award

Der „HANDS On. – Award“ ist eine Auszeichnung der Fachgruppe der Gewerblichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Wien, der exklusiv im Wiener Bezirksblatt beworben wird.

Er holt Menschen aus der Fachgruppe vor den Vorhang, die als „Helfende Hände“ oft im Hintergrund arbeiten, aber wesentlich zum Erfolg von Unternehmen beitragen.

In den kommenden Ausgaben des Wiener Bezirksblatt werden die Nominierten vorgestellt, die zur Wahl für den „HANDS On. – Award“ stehen. LeserInnen können mitentscheiden, wer die Auszeichnung 2026 mit nach Hause nehmen darf.

Gewerbliche Dienstleister

„Gewerbliche Dienstleister“ ist ein Sammelbegriff für unterschiedliche spezialisierte Service-Branchen, die keine klassischen Handwerks- oder Gewerbebetriebe sind.

Die Fachgruppe der Gewerblichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Wien vereint rund 7000 Unternehmen in 22 Berufszweigen, die als „Helfende Hände“ unterstützen – von Personal über Sicherheit bis hin zu Informations- und Büroservices – und dafür sorgen, dass Unternehmen effizient arbeiten, flexibel bleiben und sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können.