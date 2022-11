70 neue Busse für den Umweltschutz

Der menschengemachte Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Mit dem Ankauf von 70 emissionsfreien Bussen möchten die Wiener Linien ihren CO2 Ausstoß senken und ein noch umweltfreundlicheres Öffi-Angebot liefern. Bereits 80 Prozent aller Fahrgäste des Wiener Öffi-Unternehmens sind schon emissionsfrei unterwegs – dank U- und Straßenbahn.

Meilenstein

„Die Wiener Linien sind Vorreiter in Sachen Klimaschutz und E-Mobilität. In der Innenstadt sind bereits seit 2013 batteriebetriebene Kleinbusse unterwegs, jetzt setzen wir den nächsten Meilenstein.“ freut sich Öffi-Stadtrat Peter Hanke. Bis 2025 kaufen die Wiener Linien 60 E-Busse und 10 Wasserstoff-Busse an.

Während die Elektro-Busse vor allem für flachere Gegenden geeignet sind, sollen die Wasserstoff-Busse auch auf Strecken mit Steigungen eingesetzt werden können. Bis Ende 2025 werden die Linien 17A, 57A, 61A, 61B, 64A, 64B, 70A sowie 71A und 71B auf E-Busse umgerüstet. Die H2-Busse sollen bis Ende 2024 auf der Linie 39 zwischen Sievering und Heiligenstadt unterwegs sein. „Die 70 E- und H2-Busse werden während der ersten fünf Betriebsjahre mehr als 13 Mio. Kilometer zurücklegen und somit rund 12.000 Tonnen CO2 einsparen.“ erklärt Gudrun Senk, Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Neue Infrastruktur

Bis dahin möchten die Wiener Linien auch die notwendige Infrastruktur ausbauen. Den Kauf und die Errichtung von Schnellladestationen lässt sich das Unternehmen 48 Millionen Euro kosten. 22 Millionen davon schießt das Klimaschutzministerium aus dem Förderprogramm „Emissionsfreie Busse und Infrastruktur“ zu. „Mit dieser neuen Förderschiene werden wir den Anteil an emissionsfreien Bussen in den nächsten Jahren massiv erhöhen. Bis 2026 wollen wir den Anteil sogar vervierfachen. Dazu investiert der Bund erstmals in regionalen klimaschützenden Busverkehr,“ so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Zusätzlich 40 Millionen Euro investieren die Wiener Linien für die Errichtung eines modernen E-Kompetenzzentrums in Siebenhirten, mit eigener E-Bus-Garage sowie der dazugehörigen Infrastruktur für Ladung, Instandhaltung und Servicetätigkeiten.