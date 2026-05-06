Unter dem Motto „Buon compleanno, Vespa!“ verwandelte sich die Botschaft in eine Bühne für italienisches Design, Musik und mediterranes Flair. Der Abend stand ganz im Zeichen der „Giornata del Design Italiano nel Mondo“ – dem internationalen Tag des italienischen Designs – und würdigte die Vespa als weltweites Symbol für Stil und Lebensgefühl.

Charmant durch das Programm führte ORF-Moderatorin Nadja Bernhard. Für internationales Flair sorgten auch die eigens aus Italien angereisten Piaggio-Vertreter Flavio Lasalandra, Head of International Marketing, sowie Marco Pagliuca, Head of EMEA Region Importeurs.

Prominente Gäste feierten mit

Auch zahlreiche bekannte Persönlichkeiten ließen sich das Jubiläum nicht entgehen. Unter den Gästen waren Schauspieler Aaron Karl und Ciro de Luca, Ex-Tennisprofi Stefan Koubek, Society-Lady Christina Lugner, Kabarettist Michi Buchinger, ORF-Sportmoderator Rainer Pariasek, Unternehmer Siegfried Wolf, Remus-CEO Stephan Zöchling, Kurt Mann von der Bäckerei „Der Mann“ sowie Schauspieler und Kabarettist Wolfgang Pissecker.

Sie alle genossen einen Abend voller italienischer Eleganz und nostalgischer Vespa-Momente.

„Leidenschaft auf zwei Rädern“

Josef Faber, CEO der Faber Holding und österreichischer Vespa-Generalimporteur, zeigte sich stolz über das Jubiläum. Bereits 1964 brachte die Faber GmbH die erste Vespa nach Österreich – seither ist die Marke hierzulande untrennbar mit urbanem Lebensgefühl verbunden.

„Vespa ist Leidenschaft auf zwei Rädern. Seit 80 Jahren begleitet sie Menschen auf der ganzen Welt – und ihre Faszination ist ungebrochen.“

…betonte Faber. Besonders erfreulich sei, dass Österreich heute zu den erfolgreichsten Vespa-Märkten weltweit zählt.

Botschafter würdigt Kultmarke

Auch Italiens Botschafter in Österreich, Giovanni Pugliese, hob in seiner Eröffnungsrede die besondere Bedeutung der Vespa hervor: