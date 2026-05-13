Ganz standesgemäß fuhr die Jubilarin im goldenen Glitzerkleid in einem Cabrio-Oldtimer vor. Begleitet wurde sie dabei von einer 30-köpfigen Blaskapelle, die bereits beim Eintreffen der Gäste für beste Stimmung sorgte. Über den roten Teppich schritt Jazz Gitti sichtlich gerührt ihrem großen Auftritt entgegen, während 80 weiße Luftballons in den Himmel über dem Marchfelderhof stiegen.

Dabei hätte das Wetter dem Fest beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ausgerechnet an jenem Ort, an dem vor 35 Jahren Thomas Forstner zu seinem Eurovision-Auftritt nach Rom verabschiedet wurde, war zunächst „Deutsch-Wagram im Regen“ angesagt. Doch pünktlich zur Feier zeigte sich der Wettergott gnädig.

Promi-Auflauf mit viel Herzlichkeit

Unter den zahlreichen Gästen fanden sich bekannte Namen aus Society, Kultur und Fernsehen. Mit dabei waren unter anderem Brigitte Kren, Birgit Sarata, Dieter Chmelar, Andy Lee Lang, Christina Lugner sowie Natalia Ushakova.

Auch Tochter und Sängerin Shlomit Butbul feierte mit. Aus dem Waldviertel angereist war zudem die ehemalige Rapid-Stimme Andy Marek.

Kulinarik nach Gittis Geschmack

Marchfelderhof-Küchenchef Josef Krajco servierte der Festgesellschaft die Lieblingsgerichte der Sängerin: Festtagssuppe mit Leberknödel, Grießnockerln und Frittaten, Spargel mit Schinken und Sauce Hollandaise sowie knuspriges Backhendl mit Erdäpfelsalat. Zwischen emotionalen Filmausschnitten aus den Anfangsjahren der Austropop-Ikone spielte ihre Band „Disco Killers“ die größten Hits der Sängerin und verwandelte den Gobelin-Saal rasch in eine lautstarke Mitsing-Arena.

Laudatio mit Schmäh und Emotion

Für besonders emotionale Momente sorgte Musiker Thomas Strobl mit seiner humorvollen Laudatio: „Ich könnte den ganzen Abend über dieses ,A Wunda‘ Gitti referieren“, meinte er und erinnerte an ihre zahlreichen Erfolge – von TV-Auftritten in „Kaisermühlen Blues“ und „Tohuwabohu“ bis zu Gold- und Platin-Auszeichnungen.

Durch den Abend führte Kultur-Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber mit viel Charme und Witz.

Großer Abschluss mit Live-Auftritt

Den Höhepunkt des Abends bildete schließlich ein Live-Auftritt der Jubilarin selbst. Gemeinsam mit ihrer Band performte Jazz Gitti ihre größten Hits und bewies einmal mehr, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehört.

Unterstützt von Partner und Manager Roman Bogner, der die gesamte Feier organisiert hatte, genoss die Sängerin den Abend sichtlich. Auch zahlreiche Influencer und Reality-Stars feierten mit und sorgten dafür, dass die ausgelassene Stimmung via Clips und Reels weit über die Grenzen des Marchfelderhofs hinausgetragen wurde.

Am Ende waren sich die Gäste einig: Wenn beim ESC-Finale in Wien eine ähnlich gute Stimmung herrscht wie bei Jazz Gittis Geburtstagsfest, dann steht einer legendären Nacht nichts mehr im Wege.