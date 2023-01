Silvesterpfad: 800.000 Gäste feierten das neue Jahr

Der Silvesterpfad kehrte endlich wieder zurück! Nach zwei Jahren corona-bedingter Pause bot das Megaspektakel in der Wiener Innenstadt rund 800.000 Besucherinnen und Besucher jede Menge Musik und Unterhaltung. Damit konnte die Veranstaltung an die bisher letzte Ausgabe anschließen – 2019 besuchten ebenfalls 800.000 Gäste die Partymeile.

Alles Walzer!

Laut Veranstalter, der stadt wien marketing gmbh, und der Wiener Polizei verlief der Wiener Silvesterpfad 2022 ohne nennenswerte Zwischenfälle. Auch am 1. Jänner geht das Feiern weiter. Das traditionelle Neujahskonzert der Wiener Philharmoniker wird Live ab 11:00 Uhr am Stephansplatz übertragen.Die Gastronomie am Graben, am Stephansplatz und in der Kärntner Straße hat am Neujahrstag von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.