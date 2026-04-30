Im Auftrag von PURINA und in Kooperation mit “A G’spia fürs Tier” wurden im März Österreicher:innen ab 60 Jahren befragt. Das Ergebnis spricht für sich: 96 Prozent geben an, dass ihr Haustier ihre Stimmung verbessert. 91 Prozent berichten sogar von mehr Lebensfreude, während sich 92 Prozent durch ihre tierischen Begleiter ruhiger und ausgeglichener fühlen.

Für viele sind Hund, Katze & Co. weit mehr als nur Gesellschaft – sie sind emotionale Stütze, tägliche Motivation und verlässlicher Anker im Alltag. Gerade in schwierigen Lebensphasen empfinden 79 Prozent der Befragten ihre Tiere als wichtige Unterstützung.

Tiere geben Struktur und Halt

„Menschen und Tiere sind gemeinsam einfach glücklicher.“

…betont Nina Niehues von PURINA Österreich. Die Studienergebnisse liefern wichtige Impulse, vor allem im Hinblick auf Themen wie Einsamkeit und soziale Teilhabe im Alter.

Auch aus der Praxis gibt es klare Rückmeldungen: Die Kompetenzstelle “A G’spia fürs Tier” unterstützt Senior:innen dabei, ihre Haustiere auch in schwierigen Situationen bei sich zu behalten – etwa bei Krankheit oder eingeschränkter Mobilität.

Projektleiterin Sabine Rauscher weiß: „Tiere geben Struktur, fördern Aktivität und schaffen Nähe.“ Genau hier setzt das Angebot an.

Hilfe, die ankommt

Das Projekt organisiert unter anderem Gassidienste, Tiersitting und sogar die Begleitung zu Tierarztbesuchen. Bei Bedarf werden auch Trainings mit qualifizierten Tiertrainer:innen angeboten, um die Beziehung zwischen Mensch und Tier gezielt zu stärken.

Wie gut das funktioniert, zeigt ein Beispiel aus Wien: Pensionistin Regina engagiert sich freiwillig und geht regelmäßig mit Terrier Rudi spazieren. Dessen Besitzerin ist nach einem Schlaganfall eingeschränkt – dank der Unterstützung bleibt ihr Vierbeiner dennoch aktiv. Eine klassische Win-win-Situation.

Gemeinsam stärker in die Zukunft

Auch Volkshilfe Wien und PURINA setzen verstärkt auf diese wichtige Verbindung zwischen Mensch und Tier. Ziel ist es, Senior:innen gezielt zu entlasten und gleichzeitig das Bewusstsein für die positiven Effekte von Haustieren weiter zu stärken.

Für die Zukunft gibt es bereits konkrete Pläne: Das Angebot soll noch bekannter werden, neue Kontakte geknüpft und gemeinsame Aktivitäten organisiert werden.

Eines steht jedenfalls fest: Ein Leben mit Haustier ist für viele Senior:innen nicht nur schöner – sondern auch ein Stück lebenswerter.