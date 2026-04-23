In Wien läßt es sich leben. Wie gut man auch im etwas höheren Alter in unserer Stadt lebt konnte man kürzlich beim Senior:innentag im Wiener Rathaus erleben. Im Mittelpunkt standen Information und persönliche Beratung zu Themen wie Pflege und Betreuung, Wohnen im Alter, Verkehr und Mobilität, Digitalisierung, Sicherheit, Ehrenamt und Freizeitgestaltung. Ergänzt wurde das Informationsangebot durch ein abwechslungsreiches Bühnen- und Rahmenprogramm.

Der Senior:innentag wird von Sabine Hofer-Gruber, Senior:innenbeauftragte der Stadt Wien und ihrem Team „Wien für Senior:innen“ im Fonds Soziales Wien (FSW) organisiert. “Mir ist besonders wichtig, dass Senior:innen in Wien selbstbestimmt, aktiv und gut informiert leben können. Der Senior:innentag bietet dafür eine wichtige Plattform: hier werden Angebote sichtbar, die den Alltag bereichern und neue Perspektiven eröffnet. Und er schafft Raum für Austausch und neue Impulse”.

Von Musik und Tanz bis hin zu Impfaktion

An über 60 Infoständen gab es auch heuer wieder Beratungsangebote zahlreicher Organisationen und Gelegenheiten zum Austausch. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sorgte zusätzlich für Stimmung.

Auch abseits der Bühne gab es viel zu entdecken und auszuprobieren: Eine Impfaktion, ein digitales Hilfscafé für Fragen rund um Smartphones und Apps sowie gemeinsame Nordic-Walking-Runden sorgten dafür, dass für alle etwas dabei war.

Sozialstadtrat Peter Hacker betont die Bedeutung solcher Veranstaltungen: „Der Senior:innentag ist ein echtes Schaufenster für das Leben in unserer Stadt. Ob Beratung oder einfach nur ein nettes Gespräch – hier sieht man die vielen unterschiedlichen Angebote für ältere Generationen. Solche Orte der Begegnung machen Wien aus und verdeutlichen, warum unsere Stadt so lebenswert ist.“