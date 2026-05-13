Der Trend zu „Hot & Spicy“ macht längst nicht mehr nur vor der Küche Halt. Auch bei Cocktails setzen immer mehr Bars auf intensive, würzige Aromen. Genau hier setzt die neue Kooperation an: ABSOLUT® TABASCO™ kombiniert die Reinheit des schwedischen Premium-Vodkas mit der markanten Schärfe der berühmten Chilisauce.

Besonders gut eignet sich die neue Sorte für moderne Bloody Marys oder kreative Longdrinks mit feurigem Finish. Dabei kommt der Vodka ganz ohne zugesetzten Zucker aus.

Zwei Kultmarken, ein gemeinsamer Geschmack

Für die neue Kreation wird Absolut Vodka mit der natürlichen Essenz aus fermentierter und gereifter roter Chili-Paste veredelt – jener Basis, die auch TABASCO® seit Jahrzehnten weltberühmt macht.

TABASCO® wird bereits seit 1868 auf Avery Island in Louisiana hergestellt und besteht aus nur drei Zutaten: roten Chilischoten, Salz und Essig. Die Sauce reift bis zu drei Jahre in Eichenfässern und entwickelt dadurch ihr unverwechselbares Aroma.

Auch Absolut setzt auf eine klare Rezeptur: Wasser aus lokaler Quelle, Winterweizen aus der Region und eine eigens entwickelte Hefekultur bilden die Basis. Produziert wird ausschließlich im schwedischen Åhus.

Wien als Hotspot für den Launch

Der offizielle Österreich-Launch fand diese Woche im Wiener Szene-Lokal Bistro Fantasy statt. Unter dem Motto „Coming in Hot“ wurde die neue Sorte im Rahmen einer Barkeeper:innen-Competition erstmals präsentiert.

Miljana Bauduin, Marketing Director bei Pernod Ricard Austria, sieht großes Potenzial für die neue Edition: „Die Nachfrage nach intensiven, würzigen Geschmacksrichtungen wächst – besonders in der urbanen Barszene und bei experimentierfreudigen Konsument:innen.“

Auffälliges Design mit Wiedererkennungswert

Auch optisch setzt die neue Edition starke Akzente. Die klassische Absolut-Flasche trifft auf das charakteristische TABASCO®-Design mit kräftigen Rot- und Grüntönen. Das Ergebnis: eine auffällige Mischung aus skandinavischer Klarheit und amerikanischer Würze, die garantiert ins Auge fällt – egal ob im Supermarktregal oder auf dem Bartresen.

Ab sofort erhältlich

ABSOLUT® TABASCO™ ist seit April in ausgewählten österreichischen Supermärkten erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 17,99 Euro.

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