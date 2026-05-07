Mit dem Schritt in die Kategorie hochwertiger Thunfischkonserven setzt Nuri weiterhin auf jene Werte, für die die Marke seit Jahrzehnten bekannt ist: sorgfältig ausgewählte Rohwaren, traditionelle Verarbeitung und intensive Würzung. Für den neuen Premium-Thunfisch werden ausschließlich MSC-zertifizierte Gelbflossenthunfisch-Filets verwendet. Eingelegt wird der Fisch in scharf gewürztem Olivenöl mit Chili, Nelke, Pfeffer und Lorbeerblatt.

Laut Markeneigentümer Jakob Glatz soll das Produkt zeigen, dass sich das Qualitätsversprechen der Marke auch auf andere Fischarten übertragen lässt. Ziel sei es gewesen, kein gewöhnliches Produkt, sondern ein echtes Geschmackserlebnis zu schaffen.

Produktion in Spanien

Gefertigt wird der neue Nuri Thunfisch bei Olasagasti in Spanien, einem Unternehmen der Glatz Gruppe. Dort trifft spezialisierte Thunfischproduktion auf die traditionelle Nuri-Rezeptur. Die Gewürzmischung sowie die Qualitätskontrollen orientieren sich dabei weiterhin an den klassischen Standards der Marke.

Auch Geschäftsführer Reinhard Korner sieht in der Sortimentserweiterung einen logischen Schritt. Durch die Verbindung aus traditioneller Rezeptur und spezialisierter Herstellung sei ein Produkt entstanden, das neue Maßstäbe im Premiumsegment setzen soll.

Fokus auf Nachhaltigkeit

Neben Geschmack und Qualität setzt Nuri auch auf nachhaltige Fischerei. Verarbeitet wird ausschließlich MSC-zertifizierter Gelbflossenthunfisch. Die Zertifizierung garantiert nachhaltige Bewirtschaftung der Fischbestände sowie den Schutz der Meeresökosysteme.

Ab sofort in Wien erhältlich

Der neue Premium-Thunfisch ist bereits jetzt im Nuri Shop in der Wiener Herrengasse erhältlich. Ab Ende Mai soll die 120-Gramm-Dose dann österreichweit im gut sortierten Lebensmittelhandel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 5,99 Euro.

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