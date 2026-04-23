Die Wiental-Terrasse ist ein lebendiger Ort des Miteinanders, des Feierns ebenso wie des Lebens. Und manchmal wird übersehen, dass es Nachbarn gibt. “Die jungen Leute, die hier bis um 4 Uhr in der Früh feiern, vergessen scheinbar, dass mein Schlafzimmer direkt daneben ist.” So fasste eine Anrainerin die Herausforderungen bei der Wiental-Terrasse bei einer Austauschveranstaltung im letzten Sommer zusammen.

Tafel mit Bitte

Das möchte Bezirksvorsteher Michael Luxenberger jetzt ändern – es wurden zwei große, mehrsprachige Transparente mit dem charmanten Hinweis auf die Nachtruhe angebracht. Gerade in lauen Frühlings- und Sommernächten soll der vielbesuchte Ort damit für alle lebenswert bleiben. Hoffentlich findet der Appell Gehör.

Appell des Vorstehers

“Margareten ist ein Nachbarschaftsbezirk. Zu guter Nachbarschaft gehört es, dass man aufeinander schaut. Dabei sollen die neuen Transparente, die wir gemeinsam mit ,AwA* – Kollektiv für Awareness-Arbeit‘ entwickelt haben, unterstützen. Sie sollen das Bewusstsein zum respektvollen Miteinander stärken”, betont der Bezirksvorsteher.