In Margareten kommt Ende November richtig Weihnachtsstimmung auf. Denn dann verwandelt sich der Siebenbrunnenplatz zu einem kleinen, feinen Adventmarkt. Ab 10 Uhr laden die Standler:innen dazu ein, nach Weihnachtsgeschenken zu stöbern oder eine Tasse Punsch zu genießen. Am Nachmittag gibt es zusätzlich auch ein abwechslungsreiches, musikalisches Programm: Um 16.30 Uhr eröffnet der Kirchenchor der Kellerkirche, danach bringen MAYAA & Birch! (17.20 Uhr) sowie IVERY (18.30 Uhr) Popklänge auf den Platz.

Margareten durch und durch

Bezirkschef Michael Luxenberger legt beim ersten Adventmarkt am Siebenbrunnenplatz vor allem Wert auf den direkten Margareten-Bezug: “Daher erwartet die Besucher:innen einerseits Musik aus Margareten und andererseits z.B. Geschenkartikel, die direkt in Margareten im Forensisch-Therapeutischen Zentrum Mittersteig gefertigt werden”, so der Bezirksvorsteher.

Organisiert wird der Markt vom Verein der Kaufleute in Margareten. Obfrau Angelika Wenzler-Göth wird sogar selbst Punsch ausschenken – gegen eine Spende für die Kinderkrebshilfe.

Adventmarkt

29. November 2025,

10 bis 20 Uhr,

5., Siebenbrunnenplatz