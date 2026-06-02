In der schillernden Glitzerwelt von Las Vegas versuchen die Spieler ihr Glück in verschiedenen Casinos. Ziel ist es, mit geschickten Würfen möglichst viel Geld zu kassieren. Doch ganz so einfach ist das nicht: Immer wieder kommen sich die Mitspieler in die Quere und schnappen einander die begehrten Gewinne vor der Nase weg.

Gerade diese interaktiven Situationen sorgen für viel Spannung – und oft auch für eine Portion Schadenfreude, wenn ein cleverer Zug die Pläne der anderen durchkreuzt.

Einfache Regeln, großer Spielspaß

Das Spiel überzeugt mit leicht verständlichen Regeln und einer pfiffigen Spielidee, die jede Runde abwechslungsreich macht. Dadurch eignet sich „Las Vegas“ sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für erfahrene Spielefans.

Gespielt werden kann mit zwei bis sechs Personen ab acht Jahren. Erhältlich ist das Spiel um 24,99 Euro (UVP) im Handel.

Gewinnspiel

Zum Weltspieltag gibt es außerdem etwas zu gewinnen: Wir verlosen drei Exemplare von „Las Vegas“. Mitmachen lohnt sich!