Im Währinger Jugendparlament wird heute schon an morgen gedacht – die Bezirkspolitiker unterstützen die eingebrachten Anträge nach Möglichkeit. In vielen Bezirken ist die Einführung der Nachwuchsparlamente eine Erfolgsgeschichte, die nicht mehr fehlen darf.

Sportanlage & Fußballtore

So auch in Währing. In den vergangenen Jahren sind bereits viele Projekte aus dem Jugendparlament umgesetzt worden: Etwa die neue Calisthenics-Anlage im Währinger Park, die Gestaltung von Sportkäfigen mit Fußball­toren oder Basketballkörben, ­Vogelbrutkästen in den Parks oder kreative Aktionen wie die beliebten Silent-Gehsteig-Discos, Fußballtrainings und Open-Air-Kinos.

Termin für Ideenfindung

Organisiert wird das Jugendparlament vom Familienbund im Auftrag des 18. Bezirks. Mitmachen können alle Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren, die in Währing wohnen oder zur Schule gehen. Der Kick-Off-Workshop findet am Dienstag, 25. November, von 17 bis 19 Uhr statt. Adresse: 18., Hofmanngasse 6.

Ein Bericht von Gerhard Krause