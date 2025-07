Internationaler Triumph: AÏDA schreibt Geschichte bei den FAB Awards

Die Wiener Traditionsmarke AÏDA hat bei den renommierten FAB Awards 2025 in Barcelona einen historischen Erfolg erzielt: Gleich dreifach wurde das Familienunternehmen ausgezeichnet – ein Rekordergebnis in der Geschichte des internationalen Wettbewerbs für Reisegastronomie.

Dreifache Auszeichnung bei globalem Branchen-Oscar

Im Rahmen des weltweit anerkannten Wettbewerbs des Moodie Davitt Reports, der die besten Konzepte der Reisegastronomie auszeichnet, konnte AÏDA mit drei Preisen glänzen:

Bestes To-Go-Konzept weltweit : AÏDA, Flughafen München (Partner: Allresto Flughafen München GmbH)

: AÏDA, Flughafen München (Partner: Allresto Flughafen München GmbH) Bestes Kaffeehaus in Middle East & Africa : AÏDA, Flughafen Jeddah (Partner: SSP Group)

: AÏDA, Flughafen Jeddah (Partner: SSP Group) Bestes To-Go-Konzept Europas: AÏDA, Flughafen München

Mit diesen Ehrungen ist AÏDA nun das meist- und höchstprämierte Konzept in der Geschichte der FAB Awards – ein Meilenstein für das Wiener Familienunternehmen.

„Wiens Kaffeehauskultur berührt weltweit“

Dominik Prousek, Geschäftsführer in vierter Generation, sieht die Auszeichnungen als Bestätigung der AÏDA-Vision: „Unsere handgemachten Mehlspeisen, die Wiener Kaffeehauskultur und gelebte Tradition berühren Menschen rund um den Globus.“

Alle Produkte, vom Punschkrapferl bis zur Kaffeemischung, werden aus österreichischen Zutaten in Wien gefertigt und weltweit exportiert. Für Prousek ein Zeichen, dass „die Welt Wiener Qualität, Geschichte und Tradition liebt“.

Erfolg auf nur 19 Quadratmetern

Am Münchner Flughafen betreibt AÏDA mit Allresto ein nur 19 m² großes To-Go-Konzept – ein Paradebeispiel für Effizienz und Genuss. Dort werden täglich über 70 Mehlspeisen und mehr als 35 Kaffee- und Teespezialitäten angeboten, darunter auch Wiener Weine und Klassiker wie Apfelstrudel. Die Jury zeichnete diesen Standort gleich doppelt aus – als bestes To-Go-Konzept Europas und weltweit.

Größtes AÏDA-Kaffeehaus in Jeddah

Am Flughafen Jeddah in Saudi-Arabien realisierte AÏDA gemeinsam mit der SSP Group das bislang größte Kaffeehaus der Firmengeschichte: 300 m², rund um die Uhr geöffnet, mit halal-zertifizierten Mehlspeisen, regional inspirierten Kreationen und einem 30-köpfigen Team.

„Unsere Mitarbeiter servieren nicht nur Strudel und Melange – sie erzählen Geschichten und vermitteln Wiener Lebensgefühl“, so Prousek. Besonders beeindruckte die Jury der kulturelle Tiefgang – etwa die Geschichte des Croissants mit seinen Wurzeln in Wien.

Wiener Kaffeehauskultur mit Zukunft

In den vergangenen sechs Monaten eröffnete AÏDA fünf neue internationale Standorte – zwei davon zählen nun zu den besten der Welt. Für Dominik Prousek ist das kein Zufall:

„Wiener Kaffeehauskultur ist kein verstaubtes Relikt, sondern ein lebendiges Kulturerbe. Wir tragen diese Tradition mit echter Handarbeit, österreichischen Zutaten und unserer Familiengeschichte in die Welt. Das ist keine Marketingidee – das ist unsere DNA.“