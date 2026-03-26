Auslöser der Debatte war ein Bericht der Tageszeitung Kurier, in dem interne Nachrichten zitiert wurden. Darin wird angedeutet, dass es im Zuge von Arbeiten an der Lüftungsanlage zu Problemen gekommen sein könnte. Konkret steht der Vorwurf im Raum, dass verunreinigte Luft in sensible OP-Bereiche gelangt sein könnte.

Für viele klingt das alarmierend – schließlich gilt das AKH als eines der führenden medizinischen Zentren des Landes.

Spitalsleitung weist Vorwürfe zurück

Die Führung des Hauses sieht die Situation allerdings deutlich entspannter. AKH-Direktor Herwig Wetzlinger betont, dass moderne Filtersysteme verhindern, dass ungefilterte Luft überhaupt in Operationsräume gelangt.

Mechanische und elektrische Filter würden laut ihm zuverlässig für sterile Bedingungen sorgen. Eine Gefährdung durch verschmutzte Luft schließt die Direktion daher kategorisch aus.

Skepsis bei Ärztinnen und Ärzten

Ganz anders klingt es aus Teilen der Belegschaft: Einige Mediziner halten die geschilderten Probleme durchaus für plausibel. Sie verweisen auf die hohe Komplexität der technischen Anlagen, die nicht von allen Mitarbeitenden im Detail nachvollzogen werden kann.

Gerade bei sensiblen Systemen wie der OP-Lüftung könne schon eine kleine Störung größere Auswirkungen haben, so die Einschätzung aus dem medizinischen Bereich.

Zwischenfall im Februar als Auslöser

Fest steht: Anfang Februar kam es tatsächlich zu einer Panne. Durch einen Bedienfehler wurde die Stromversorgung kurzzeitig unterbrochen. In dieser Phase fiel auch die Lüftung aus, bis ein Notfallsystem einsprang. Selbst Hightech-Geräte wie ein Operationsroboter waren betroffen.

Laut Spitalsleitung wurden im Anschluss Analysen durchgeführt, um den Vorfall genau aufzuarbeiten.

Großprojekt läuft weiter

Unabhängig von der aktuellen Diskussion wird die technische Infrastruktur des AKH ohnehin modernisiert. Die Lüftungs- und Klimaanlagen werden schrittweise erneuert – ein Projekt, das noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird.

Bis spätestens 2030 soll die gesamte Anlage auf dem neuesten Stand sein.