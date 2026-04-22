Das war knapp! 725 Butangas-Flaschen entsprechen 164 Kilogramm Gas. Sie wurden in größerer Menge unmittelbar in den Eingangsbereichen zweier Lebensmittelgeschäfte gelagert. Lebensgefahr für Mitarbeiter, Bewohner des Hauses und Anrainer. Die Flaschen wurden von der Gruppe Sofortmaßnahmen gleich aus dem Verkehr gezogen.

Konsequenzen

“Die illegale Lagerung dieser erheblichen Menge an Gasflaschen stellte eine konkrete Gefährdung für Anrainerinnen und Anrainer, Beschäftigte sowie alle Personen im Gebäude dar. Aufgrund des hohen Risikopotenzials war ein sofortiges Einschreiten erforderlich und wird entsprechende Konsequenzen für die Verantwortlichen nach sich ziehen”, stellt Einsatzleiter Walter Hillerer klar.