Neben Schwerpunkt-Kontrollen der Polizei gab es auch rege Streifentätigkeit im gesamten 10. Bezirk. Der Fokus lag hier auf Geschäfts- und Kfz-Einbrüchen durch jugendliche Tätergruppen.

Drogen-Deal vereitelt

Mit Erfolg: Am Keplerplatz erwischten Kripo-Beamte zwei junge Männer (29 und 31 Jahre) wegen des Verdachts des Drogenhandels. Sie wurden gleich festgenommen. Sichergestellt wurden 5,4 Gramm Cannabisharz, 0,9 Gramm Kokain sowie 120 Euro Bargeld.

Schwere Körperverletzung

Weitere zwei Männer gingen der Exekutive ins Netz: Einmal ein 22-jähriger rumänischer Staatsbürger wegen eines fremdenrechtlichen Vergehens. Ein zweites Mal wurde ein 28-Jähriger wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und Nötigung festgenommen.

Pfefferspray sichergestellt

Weitere Details der “Aktion scharf”: Einer Person wurde ein unerlaubter Pfefferspray abgenommen. In Summe gab es vier Festnahmen, 17 Anzeigen und 36 Identitätsfeststellungen. Insgesamt wurden 68,5 Gramm Cannabis sichergestellt.