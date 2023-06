Albertina: Ausstellung mit 100 Baselitz-Zeichnungen

Die neue Präsentation ist Georg Baselitz und seiner Schenkung von 100 herausragenden Arbeiten auf Papier an die Albertina sowie die Morgan Library in New York gewidmet, aus denen die beiden Museen je 50 für ihre Sammlungen wählen durften.

Der zeitliche Bogen umfasst frühe bis jüngst entstandene Werke, die auch den Stellenwert der Zeichnung im Œuvre des 1938 geborenen Künstlers deutlich machen: sie ist autonom und dennoch motivisch mit den Gemälden verbunden. Es handelt sich nicht um Skizzen oder Vorzeichnungen, sondern in jeder einzelnen Papierarbeit stellt sich Baselitz einer eigenen künstlerischen Herausforderung. Dabei finden unterschiedlichste Materialien wie Bleistift, Tusche, Aquarell oder Pastell ihre Verwendung.

Kunstgeschichte auf den Kopf gestellt



Baselitz hat die Kunstgeschichte nach 1945 wesentlich geprägt, ja sogar radikal auf den Kopf gestellt. Seine Schritte auf der Suche nach einer neuen Methode der Darstellung, die dort liegt, „wo noch keiner war“, wie Baselitz sagt, wird anhand dieser retrospektiven Werkauswahl in all ihrer Radikalität und Konsequenz vor Augen geführt. Die Ausstellung ist von 7. Juni bis 17. September in der Albertina (Innere Stadt) zu sehen. Infos: www.albertina.at