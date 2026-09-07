Volles “Haus” beim 7. Tag des Wiener Wohnbaus

Wien ist ein „wohnderbar“ – das zeigte sich einmal mehr beim mittlerweile 7. Tag des Wiener Wohnbaus, der am 6. September im Rudolf-Bednar-Park im 2. Bezirk über die Bühnen und Infostände ging.

Wien ist nicht nur eine der lebenswertesten Städte der Welt, sie ist auch eine der wohnenswertesten. Das feierte man auch heuer wieder am „Tag des Wiener Wohnbaus“ im Rudolf-Bednar-Park. Hunderte Wiener nutzten bei herrlichem Wetter die umfangreiche Beratung und die Informationen durch die Stadt zu den Themen Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung.

Hunderte Wiene rnutzen die Gelegenheit sich zu informieren © Berger

Das große Beratungsevent rund um den sozialen Wohnbau bot umfassende Informationen, wobei heuer sicherlich die Wohnungsvergabe NEU im Mittelpunkt stand. An einer eigenen Beratungsinsel im Rudolf-Bednar-Park beantworteten Experten der Wohnberatung Wien alle Fragen zum neuen Vergabesystem, das mit dem gemeinsamen Wiener Wohn-Ticket für Gemeindewohnungen und geförderte Wohnungen den Zugang zu leistbarem Wohnraum noch übersichtlicher, transparenter und besser an den individuellen Lebenssituationen der Wiener ausrichtet.

„Leistbares Wohnen ist eine der zentralen Stärken Wiens. Mit der Wohnungsvergabe NEU gestalten wir den Zugang zu geförderten und kommunalen Wohnungen einfacher, transparenter und orientieren uns dabei stärker an den unterschiedlichen Lebensrealitäten der Wienerinnen und Wiener. Der große Andrang bei der Beratungsinsel zeigt, wie wichtig persönliche Information und individuelle Unterstützung sind. Der ‚Tag des Wiener Wohnbaus‘ bringt genau das zusammen: kompetente Beratung, konkrete Hilfestellung und ein vielfältiges Programm für die ganze Familie“, so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Geballte Beratungskompetenz im 2. Bezirk

Der Rudolf-Bednar-Park in der Leopoldstadt stand einen Sonntag im Mittelpunkt des Wohnens in Wien. Konnten sich Besucher hier doch an zahlreichen Informations- und Beratungsständen über das vielfältige Serviceangebot der Stadt Wien rund ums Wohnen informieren.

„Die Leopoldstadt steht für eine lange Tradition des sozialen Wohnbaus, die wir mit modernen Gemeindebauten und neuen leistbaren Wohnungen erfolgreich in die Zukunft führen. Daher freut es mich sehr, dass sich der ‚Tag des Wiener Wohnbaus‘ zu einem echten Fixpunkt in der Leopoldstadt entwickelt hat. Der Rudolf-Bednar-Park bietet den idealen Rahmen, um umfassende Beratung rund ums Wohnen mit einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt zu verbinden. Es ist großartig, dass wir so viele Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Stadt bei uns im zweiten Bezirk begrüßen dürfen“, betont Bezirksvorsteher Alexander Nikolai.

Bezirksvorsteher Alexander Nikolai (l.) begrüßte Maskottchen WohnaLisa © Berger

Vertreten waren sämtliche Dienststellen der Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen – darunter die MieterHilfe, die Wohnberatung Wien, Wiener Wohnen, wohnpartner, der wohnfonds_wien, die Hauskunft sowie die Magistratsabteilungen 25 (Technische Stadterneuerung), 37 (Baupolizei), 39 (Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle), 50 (Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten), 57 (Frauenservice Wien) und 69 (Immobilienmanagement der Stadt Wien). Ergänzt wurde das Angebot durch die GB* (Gebietsbetreuung Stadterneuerung), Wien Energie, das Kuratorium für Verkehrssicherheit mit der Kultfigur Helmi sowie die Klima-Tour der Stadt Wien.

Das Familienprogramm umfasste einen Mitmach-Zirkus und eine Akrobatik-Show des Rhizomatic Circus, „ORF KIDS unterwegs“ mit Robert Steiner, eine wohnpartner-Mitmach-Kochstation, Infos zu Kulturlabor Gemeindebau, Workshops mit ORF-Kräuterhexe Uschi Zezelitsch und zum Thema Graffiti sowie verschiedene Kreativ- und Mitmachstationen. Das sportliche Angebot bestand aus dem Boccia-Finalturnier von wohnpartner, dem Wiener Tischtennis Cup 2026, einem Mitmach-Programm von ASKÖ WAT Wien, einem Hindernisparcours und einer Fußball-Arena. Ein begehrtes Fotomotiv war das Maskottchen WohnaLisa. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgten der 1. Wiener Gemeindebauchor und THE BAD POWELLS.