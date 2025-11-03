In kaum einer anderen Stadt in Europa gibt es mehr Weihnachtsmärkte und marktähnliche Veranstaltungen als in Wien. Unsere Weihnachtsmärkte sorgen mit insgesamt 911 Ständen, davon 180 Gastroständen, mit glitzerndem Christbaumschmuck, kleinen und großen Geschenkmöglichkeiten aller Art, Weihnachtsdekorationen für verschiedenste Geschmäcker und natürlich auch Glühwein, Punsch und sonstigen Köstlichkeiten für perfekte Unterhaltung und abwechslungsreiche Einkaufsmöglichkeiten von Geschenken für Weihnachten.
„In der Adventzeit zeigt Wien einmal mehr, dass es als Einkaufsstadt lebt und pulsiert“, sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien. „Weihnachtsmärkte gehören fix zur Adventzeit in Wien – sie schaffen Stimmung, Begegnung und geben den Startschuss für das Weihnachtsgeschäft.“
Wie jedes Jahr wurden die Christkindl- und Weihnachtsmärkte vom Marktamt bewilligt. Die Mitarbeiter des Marktamts sorgen mit ihrem Einsatz dafür, dass die Besucher die Adventzeit in Wien unbeschwert genießen können – vom duftenden Punsch bis zu den kulinarischen Schmankerln an den Ständen. Damit ist sichergestellt, dass Qualität und Atmosphäre stimmen und der Besuch der Wiener Weihnachtsmärkte zu einem rundum genussvollen Erlebnis wird. Dazu Marktamtsdirektor Andreas Kutheil: “Die Vorweihnachtszeit ist für das Marktamt Hochsaison. Wien ist in allen europäischen Rankings höchst prominent als eine der schönsten Städte in der Weihnachtszeit vertreten. Es freut mich besonders, dass das Marktamt dazu einen großen Beitrag leistet.“
Die Christkindl- und Weihnachtsmärkte
Christkindlmarkt am Rathausplatz, 1010 Wien
Geöffnet: 14.11.–26.12.2025, täglich 10–22 Uhr, am 24.12. von 10–18:30 Uhr
www.christkindlmarkt.at
38. Altwiener Christkindlmarkt, 1010 Wien, Freyung
Geöffnet: 14.11.–23.12.2025, täglich 10–21 Uhr
www.altwiener-markt.at
Weihnachtsmarkt Am Hof, 1010 Wien
Montag bis Donnerstag: 11–21 Uhr, Freitag, Samstag, Sonntag & Feiertage: 10–21 Uhr
www.weihnachtsmarkt-hof.at
Weihnachtsdorf am Stephansplatz, 1010 Wien
Geöffnet: 08.11.–26.12.2025, täglich 11–21 Uhr, Am 24.12. von 11–16 Uhr, am 25. und 26.12. von 11–19 Uhr
www.weihnachtsdorf.at
Weihnachtsdorf Schloss Belvedere, 1030 Wien, Oberer Teichhof, Prinz-Eugen-Straße
Öffnungszeiten: 14.11.–26.12.2025, Montag bis Freitag: 11–21 Uhr, Samstag & Sonntag: 10–21 Uhr, 24.12.: 11–16 Uhr, 25. & 26.12.: 11–19 Uhr
www.weihnachtsdorf.at
X-Mas Markt, 1030 Wien, Karl-Farkas-Gasse 19
Öffnungszeiten: 06.12.2025: 11–19 Uhr, 07.12.2025: 11–18 Uhr
www.edelstoff.or.at
Kunstadventmarkt vor der Karlskirche, 1040 Wien, Resselpark
Geöffnet: 21.11.–23.12.2025, täglich 11–21 Uhr
www.divinaart.at
Weihnachtsmarkt am Spittelberg, 1070 Wien, Spittelbergviertel
Öffnungszeiten: 14.11.–23.12.2025, Montag bis Freitag: 14–21:30 Uhr, Samstag, Sonntag & Feiertage: 11–21:30 Uhr
www.spittelberg.at
Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien, 1090 Wien, Alser Straße, Hof I im Alten AKH
Montag–Mittwoch: 14–22 Uhr, Donnerstag & Freitag: 14–23 Uhr, Samstag: 11–23 Uhr, Sonntag: 11–21 Uhr
www.weihnachtsdorf.at
Adventmarkt Favoriten, 1100 Wien, Fußgängerzone Favoriten
Öffnungszeiten: 07.11.–24.12.2025, Täglich 9–20 Uhr, am 24.12. von 9–17 Uhr
www.vzfm.at
Weihnachtszauber Meidlinger Platzl, 1120 Wien
Geöffnet: 14.11.–26.12.2025, Täglich 10–22 Uhr, am 24.12. bis 17 Uhr
www.viennawinterwonderland.at
Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, 1130 Wien
Öffnungszeiten: 06.11.–24.12.2025, täglich 10–21 Uhr, am 24.12. bis 16 Uhr
www.weihnachtsmarkt-schoenbrunn.at
Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark, 1180 Wien
Geöffnet: 14.11.–23.12.2025, Montag–Freitag: 15–22 Uhr, Samstag, Sonntag & Feiertage: 12–22 Uhr
www.weihnachtimpark.at
Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz, 1210 Wien
Öffnungszeiten: 06.11.–24.12.2025
Täglich 8–22 Uhr, Handel bis 20 Uhr, am 24.12. bis 14 Uhr
Mehr Infos und Termine zu den Wiener Weihnachtsmärkten und Veranstaltungen zu Weihnachten unter www.wien.gv.at/freizeit/weihnachtsmaerkte