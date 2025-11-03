In kaum einer anderen Stadt in Europa gibt es mehr Weihnachtsmärkte und marktähnliche Veranstaltungen als in Wien. Unsere Weihnachtsmärkte sorgen mit insgesamt 911 Ständen, davon 180 Gastroständen, mit glitzerndem Christbaumschmuck, kleinen und großen Geschenkmöglichkeiten aller Art, Weihnachtsdekorationen für verschiedenste Geschmäcker und natürlich auch Glühwein, Punsch und sonstigen Köstlichkeiten für perfekte Unterhaltung und abwechslungsreiche Einkaufsmöglichkeiten von Geschenken für Weihnachten.

„In der Adventzeit zeigt Wien einmal mehr, dass es als Einkaufsstadt lebt und pulsiert“, sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien. „Weihnachtsmärkte gehören fix zur Adventzeit in Wien – sie schaffen Stimmung, Begegnung und geben den Startschuss für das Weihnachtsgeschäft.“

Wie jedes Jahr wurden die Christkindl- und Weihnachtsmärkte vom Marktamt bewilligt. Die Mitarbeiter des Marktamts sorgen mit ihrem Einsatz dafür, dass die Besucher die Adventzeit in Wien unbeschwert genießen können – vom duftenden Punsch bis zu den kulinarischen Schmankerln an den Ständen. Damit ist sichergestellt, dass Qualität und Atmosphäre stimmen und der Besuch der Wiener Weihnachtsmärkte zu einem rundum genussvollen Erlebnis wird. Dazu Marktamtsdirektor Andreas Kutheil: “Die Vorweihnachtszeit ist für das Marktamt Hochsaison. Wien ist in allen europäischen Rankings höchst prominent als eine der schönsten Städte in der Weihnachtszeit vertreten. Es freut mich besonders, dass das Marktamt dazu einen großen Beitrag leistet.“

Die Christkindl- und Weihnachtsmärkte

Christkindlmarkt am Rathausplatz, 1010 Wien

Geöffnet: 14.11.–26.12.2025, täglich 10–22 Uhr, am 24.12. von 10–18:30 Uhr

www.christkindlmarkt.at

38. Altwiener Christkindlmarkt, 1010 Wien, Freyung

Geöffnet: 14.11.–23.12.2025, täglich 10–21 Uhr

www.altwiener-markt.at

Weihnachtsmarkt Am Hof, 1010 Wien

Montag bis Donnerstag: 11–21 Uhr, Freitag, Samstag, Sonntag & Feiertage: 10–21 Uhr

www.weihnachtsmarkt-hof.at

Weihnachtsdorf am Stephansplatz, 1010 Wien

Geöffnet: 08.11.–26.12.2025, täglich 11–21 Uhr, Am 24.12. von 11–16 Uhr, am 25. und 26.12. von 11–19 Uhr

www.weihnachtsdorf.at

Weihnachtsdorf Schloss Belvedere, 1030 Wien, Oberer Teichhof, Prinz-Eugen-Straße

Öffnungszeiten: 14.11.–26.12.2025, Montag bis Freitag: 11–21 Uhr, Samstag & Sonntag: 10–21 Uhr, 24.12.: 11–16 Uhr, 25. & 26.12.: 11–19 Uhr

www.weihnachtsdorf.at

X-Mas Markt, 1030 Wien, Karl-Farkas-Gasse 19

Öffnungszeiten: 06.12.2025: 11–19 Uhr, 07.12.2025: 11–18 Uhr

www.edelstoff.or.at

Kunstadventmarkt vor der Karlskirche, 1040 Wien, Resselpark

Geöffnet: 21.11.–23.12.2025, täglich 11–21 Uhr

www.divinaart.at

Weihnachtsmarkt am Spittelberg, 1070 Wien, Spittelbergviertel

Öffnungszeiten: 14.11.–23.12.2025, Montag bis Freitag: 14–21:30 Uhr, Samstag, Sonntag & Feiertage: 11–21:30 Uhr

www.spittelberg.at

Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien, 1090 Wien, Alser Straße, Hof I im Alten AKH

Montag–Mittwoch: 14–22 Uhr, Donnerstag & Freitag: 14–23 Uhr, Samstag: 11–23 Uhr, Sonntag: 11–21 Uhr

www.weihnachtsdorf.at

Adventmarkt Favoriten, 1100 Wien, Fußgängerzone Favoriten

Öffnungszeiten: 07.11.–24.12.2025, Täglich 9–20 Uhr, am 24.12. von 9–17 Uhr

www.vzfm.at

Weihnachtszauber Meidlinger Platzl, 1120 Wien

Geöffnet: 14.11.–26.12.2025, Täglich 10–22 Uhr, am 24.12. bis 17 Uhr

www.viennawinterwonderland.at

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, 1130 Wien

Öffnungszeiten: 06.11.–24.12.2025, täglich 10–21 Uhr, am 24.12. bis 16 Uhr

www.weihnachtsmarkt-schoenbrunn.at

Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark, 1180 Wien

Geöffnet: 14.11.–23.12.2025, Montag–Freitag: 15–22 Uhr, Samstag, Sonntag & Feiertage: 12–22 Uhr

www.weihnachtimpark.at

Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz, 1210 Wien

Öffnungszeiten: 06.11.–24.12.2025

Täglich 8–22 Uhr, Handel bis 20 Uhr, am 24.12. bis 14 Uhr

Mehr Infos und Termine zu den Wiener Weihnachtsmärkten und Veranstaltungen zu Weihnachten unter www.wien.gv.at/freizeit/weihnachtsmaerkte