Im Rahmen der Aktion „An Bam Aufstön 2.0“ pflanzten Vertreter der österreichischen Pfadfinderbewegung gemeinsam mit der der MA 49-Forstamt einen heimischen Baum (Feldahorn) im 23. Bezirk. Diese Aktion knüpft an eine erfolgreiche Initiative aus dem Jahr 2020 an und wurde diesmal mit noch breiterer Beteiligung umgesetzt. Anlass waren mehrere Jubiläen innerhalb der Pfadfinderorganisationen: 50 Jahre Pfadfinderinnen und Pfadfinder Österreichs, 75 Jahre Pfadfindergilde sowie 115 Jahre Österreichischer Pfadfinderbund.

Begleitet wurde das Projekt von der Forstdirektion der Stadt Wien, die sich für die fachliche Umsetzung und Auswahl des Baumes verantwortlich zeichnete. Auch Bezirksvorsteher Gerald Bischof nahm an der Pflanzaktion teil und unterstützte das Vorhaben vor Ort. „Gemeinsam einen Baum zu setzen ist ein sichtbares Zeichen für Zusammenarbeit und Verantwortung im öffentlichen Raum“ sagte Bezirksvorsteher Gerald Bischof im Rahmen der Pflanzung.

Der Baum steht symbolisch für Beständigkeit, gemeinsames Engagement und Verantwortung gegenüber kommenden Generationen. Eine angebrachte Gedenktafel macht die Aktion und die Zusammenarbeit der beteiligten Organisationen dauerhaft sichtbar.