Am 16.6. ist Car Wash Day bei McDonald’s Österreich

Unter dem Motto „Saubere Sache: Gutes tun“ greifen am 16. Juni 2023 Franchisenehmer und Restaurantmitarbeiter in ganz Österreich gemeinsam mit prominenten Unterstützern zu Schwamm und Kübel und sorgen für strahlende Windschutzscheiben der McDrive Gäste. Dabei werden Spenden für die Ronald McDonald Kinderhilfe gesammelt, die aktuell ihr bereits fünftes Haus in Wiener Neustadt einrichtet und den Neubau eines sechsten Hauses in Linz plant. Neben den bereits bestehenden Häusern in Wien, der Steiermark und in Salzburg unterstützt die Kinderhilfe damit zukünftig in zwei weiteren Bundesländern Familien während der Behandlungszeit an Spezialkliniken und Therapiezentren.

Prominente „Putzer“ Auch dieses Jahr stellen sich beim Car Wash Day heimische Promis in den Dienst der guten Sache und sorgen für klare Sicht: Neben Fußball-Größe Michael Konsel, Toni Mörwald und Christina Lugner werden unter anderem Entertainer Andy Lee Lang, die Kultband Wiener Wahnsinn, die Show- und Dance-Truppe Milleniumdancers und – als internationales Highlight – Greg Bannis, der ehemalige Frontmann der legendären Band Hot Chocolate, beim Car Wash Day für den guten Zweck Scheiben putzen. Wer die diesjährige Aktion unterstützen möchte, kommt am 16. Juni zu einem der 106 teilnehmenden McDrives in ganz Österreich , wo Putz- Teams und Spendenhäuschen auf die Gäste warten. Letztes Jahr hat die Spendenaktion übrigens eine Summe von 85.000 Euro für die Kinderhilfe eingebracht. Mehr Informationen auf www.kinderhilfe.at