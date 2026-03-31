18. April: Diesen Tag sollten sich alle Naschkatzen schon mal ganz dick im Kalender eintragen, denn dann findet das frühlingshafte Cheesecake Tasting im Vienna Marriott Hotel statt. Die Kreationen sind spannend wie selten zuvor. Besonderes Highlight ist der japanische Vanille Cheesecake: Das Rezept wurde von der Konditorei Sameh entwickelt, die sich auf die leichten, feinen japanischen Varianten des Cheesecakes spezialisiert hat. Besonders blumig und schon wunderbar sommerlich kommt indes der St-Germain Marille Cheesecake daher, bei dem hochwertiger St-Germain-Holunderblütenlikör auf die fruchtige Leichtigkeit der Marille trifft.

Vom Klassiker San Sebastian Chocolate Cheesecake über trendigen Cookie Dough, Zitronengras, Grüner Spargel und Himbeere bis hin zu St-Germain Marille – beim kommenden Cheesecake Tasting im April spannen die Kreationen wieder einen ganz großen Bogen – immerhin steht die Geschmacksvielfalt im Vordergrund. Vienna Marriott Chef Patissière Denise Koppensteiner: „Wir haben uns auch diesmal im positivsten Sinne ausgetobt und ein besonders spannendes, vielfältiges Geschmacksspektrum abgebildet. Dieses Cheesecake Tasting wird ein wahres Festspiel für den Gaumen! Im Vordergrund stehen gemäß der Jahreszeit die Vorfreude auf den Sommer – in Form von blumigen, verspielten, erfrischenden und fruchtig-leichten Aromen und Texturen.“

Die Cheesecake Kreationen im Überblick:

San Sebastian Chocolate Cheesecake : Die oppulente Schoko-Interpretation des baskischen Klassikers: samtig, intensiv und sinnlich – ein Cheesecake für echte Schokoladenliebhaber.

: Die oppulente Schoko-Interpretation des baskischen Klassikers: samtig, intensiv und sinnlich – ein Cheesecake für echte Schokoladenliebhaber. Cookie Dough Cheesecake : Cremiger Cheesecake trifft auf saftigen Cookie Dough und feine Schokostückchen. Verspielt, reichhaltig und unwiderstehlich – ein echtes Soul‑Food‑Dessert mit Nostalgiefaktor.

: Cremiger Cheesecake trifft auf saftigen Cookie Dough und feine Schokostückchen. Verspielt, reichhaltig und unwiderstehlich – ein echtes Soul‑Food‑Dessert mit Nostalgiefaktor. Zitronengras Cheesecake : Eine leichte, aromatische Komposition mit feiner Zitronengrasnote – erfrischend, sommerlich und perfekt für sonnige Tage.

: Eine leichte, aromatische Komposition mit feiner Zitronengrasnote – erfrischend, sommerlich und perfekt für sonnige Tage. Grüner Spargel Himbeere Cheesecake : Eine mutige, überraschend harmonische Fusion: fruchtige Himbeere trifft auf zarten grünen Spargel. Kreativ, raffiniert und ideal für den Sommer.

: Eine mutige, überraschend harmonische Fusion: fruchtige Himbeere trifft auf zarten grünen Spargel. Kreativ, raffiniert und ideal für den Sommer. St-Germain Marille Cheesecake : Feiner St Germain-Holunderblütenlikör vereint sich mit der fruchtigen Leichtigkeit der Marille. Elegant, blumig und wunderbar sommerlich.

: Feiner St Germain-Holunderblütenlikör vereint sich mit der fruchtigen Leichtigkeit der Marille. Elegant, blumig und wunderbar sommerlich. Konditorei Sameh: Japanischer Vanille Cheesecake: Luftig‑leichte Textur nach japanischer Art, verfeinert mit edler Vanille. Zart schmelzend, elegant und dezent süß – ein puristischer Genuss mit außergewöhnlicher Finesse. Japanisch-luftig-leicht.

Wie schon bei den vergangenen Tastings werden die Cheesecakes von den Gästen vor Ort online bewertet. Der Sieger-Cheesecake ist bis zum nächsten Cheesecake Tasting im Garten Café und auch als „Pastry To Go“ erhältlich.

Cheesecake Tasting im Vienna Marriott Hotel

Wo: Vienna Marriott Hotel (Hotellobby/Garten Café) – Parkring 12A, 1010 Wien

Wann: Samstag, 18. April 2026; ab 12 Uhr solange der Vorrat reicht

Der Eintritt ist frei, eine Reservierung ist nicht möglich – „First come, first cheesecake“