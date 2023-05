Am 23. Juni spielt Voodoo Jürgens in der Badner Bahn

Ein Event der Extra-Klasse. Am 23. Juni verwandelt sich die Badner Bahn in einen rollenden Konzertsaal. Amadeus Award Winner Voodoo Jürgens gibt ein „Tischerlkonzert“ im fahrenden Zug.

Premiere auf Schiene! Amadeus Award Winner Voodoo Jürgens tritt in einer exklusiven Solo-Show live in einer fahrenden Badner Bahn auf. Das sogenannte Tischerlkonzert findet erstmals am 23. Juni ab 20:30 Uhr statt und dauert etwa eine Stunde. Zentraler Einstiegspunkt für die Konzertgäste ist bei der Haltestelle Karlsplatz beim Resselpark in der Wiener Innenstadt.

Der österreichische Sänger und Songwriter hat schon drei Studioalben veröffentlicht und ist eine etablierte Größe in der heimischen Musikszene.

Tickets sichern

Die Tickets für das Solo-Konzert sind stark limitiert, der Verkauf startet am 15. Mai (36,75€ pro Karte) via Oeticket. Ticketkauf unter https://bit.ly/tischerlkonzert. Auf der Strecke von der Wiener City nach Inzersdorf und retour wird Voodoo Jürgens für seine Fans in einem Sonderzug der Badner Bahn seine Hits zum Besten geben.