Am 28. November, von 13 bis 18 Uhr, laden die Tourismusschulen MODUL der Wirtschaftskammer Wien zum Tag der offenen Tür. Unter dem Motto „Tourismus pur und unverstellt“

erhalten interessierte Jugendliche einen authentischen Einblick in den Schulbetrieb und erleben die vielfältigen Seiten der Ausbildung. „Der Schritt in die Branche will gut überlegt sein“, betont Werner Schnabl, Leiter der Tourismusschulen MODUL. „Umfassende, individuelle Information ist die Basis für gute Berufsentscheidungen und erfolgreiche Karrieren.“

Was Besucher erwartet

Einblicke in den Unterricht: Praxisorientiertes Lernen in Theorie- und Praxisräumen live erleben.

Persönliche Bildungsberatung und Wissenswertes zur Aufnahme: Welcher Ausbildungsweg passt zu den individuellen Stärken?

Gespräche auf Augenhöhe: Schüler vermitteln in Schulführungen ihre Erfahrungen zum Schulalltag.

Vertiefungen & Zusatzqualifikationen & Wahlfächer: Karriere boosten mit Tourismusmanagement, Eventorganisation, Entrepreneurship und Co.

Karriere & Internationales: Informationen zu Sommerpraxis, Auslandsaufenthalten und Anrechnungen für weiterführende Studien aus erster Hand.

Die Teilnahme am Tag der offenen Tür mit Blick hinter die Kulissen und persönlichen Erfahrungsberichten ist ohne Anmeldung möglich.

Tag der offenen Tür

WANN: 28.11.2025, 13 – 18 Uhr

Ohne Anmeldung – einfach vorbeikommen!

WO: Tourismusschulen MODUL der Wirtschaftskammer Wien

wko campus wien, Michaelerstraße 1, 1180 Wien

Infos: www.modul.at