Am Hauptbahnhof macht schon bald mehr Grün Station

Die Vorplätze am Wiener Hauptbahnhof werden komplett umgestaltet und von grauen Asphaltflächen in grüne Erholungsoasen transformiert.

Völlig abgefahren: Stadt Wien und ÖBB verpassen den Vorplätzen am Wiener Hauptbahnhof gemeinsam ein komplettes makeover. Der große Vorplatz am Haupteingang und der Platz auf der Rückseite des Bahnhofs werden entsiegelt, begrünt und gekühlt. Statt grau in grau plus Hitzestau im Hochsommer, weht künftig ein klimafitter Wind um Österreichs größten und meistfrequentierten Bahnhof, der täglich von 120.000 Menschen passiert wird.

„Wir legen ein Best of aus unserer Raus aus dem Asphalt- Produktlinie auf den Vorplatz. Die Transformation macht das Grätzl schöner und verbessert auch das Mikroklima.” so Stadträtin Ulli Sima.

Bezirksvorsteher Marcus Franz ergänzt: „Die Neugestaltung bringt aber auch die Chance, dass durch das Mehr an Aufenthaltsqualität die Plätze auch von Bezirksbewohnern, die hier shoppen oder die Gastronomie besuchen, besser angenommen werden.“

„Gerade hier, wo tausende Menschen täglich ankommen und weiterziehen, braucht es einladende, belebte und klimafitte Stadträume“, sagt NEOS Wien Klubobfrau Selma Arapovic.

„Mit der Begrünung der Vorplätze setzen wir ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit und Lebensqualität.“ sagt Silvia Angelo, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG.

35 Bäume und neue Wasserelemente

Auf den derzeit kargen Vorplatz beim Haupteingang und am hinteren Eingang zwischen dem Bahnhof und der Gerhard-Bronner-Straßekommen großzügige Stauden- und Gräserbeete sowie 35 Bäume. Wo es notwendig ist, werden erhöhte Einfassungen für die Grünflächen errichtet, um den Bäumen ausreichend Wurzelraum zur Verfügung zu stellen.

Der südlich gelegene Vorplatz auf der Rückseite des Bahnhofs erhält einen Trinkbrunnen, der bei heißen Temperaturen für Abkühlung sorgen wird. Auch hier finden in den aktuell noch bestehenden Schotterbetten bald Gräser und Stauden ihren Platz. Bei drückender Sommerhitze sorgen künftig 7 Nebelstelen für Erfrischung. Die Vorplätze erhalten außerdem weitere Sitzmöbel.

Gestartet wird mit dem Umbau der Vorplätze im Frühjahr 2026 auf der Rückseite und vor dem Haupteingang im Sommer 2026.