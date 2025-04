Ort mit Geschichte: der neue „Svetelskyplatz“

Simmering bekommt einen neuen Namen für einen vertrauten Ort: Der Platz zwischen Svetelskystraße und Etrichstraße trägt nun offiziell den Namen „Wilhelm Svetelsky Platz“. Doch hinter dieser Namensgebung steckt mehr als nur ein formeller Akt – sie ehrt das Engagement eines Sozialdemokraten und Gewerkschafters, dessen Wirken die Wiener Arbeiterbewegung maßgeblich prägte.

Vor kurzem fand in Simmering eine feierliche Zeremonie statt, bei der Bezirksvorsteher Thomas Steinhart gemeinsam mit der amtsführenden Stadträtin für Innovation, Stadtplanung und Mobilität, Ulli Sima, den Vorplatz zwischen der Svetelskystraße und der Etrichstraße offiziell benannte. Viele Simmeringer nannten ihn bereits inoffiziell „Svetelskyplatz“ – eine Bezeichnung, die nun auch offiziell bestätigt wurde.

Die Umbenennung dieses geschichtsträchtigen Platzes geht auf einen Antrag in der Bezirksvertretung zurück. Der Name „Wilhelm Svetelsky“ soll künftig nicht nur für diesen Ort stehen, sondern auch die Erinnerung an einen bedeutenden Politiker und Gewerkschafter lebendig halten.

Wilhelm Svetelsky: Ein Leben für die Arbeiter

Wilhelm Svetelsky war von 1949 bis 1964 Abgeordneter im Wiener Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderats. Doch seine politische Karriere war nicht nur auf das politische Parkett beschränkt. Von 1954 bis 1966 stand er der Gewerkschaft für Handels- und Transportarbeiter vor und setzte sich unermüdlich für die Rechte der Arbeiter ein. Als überzeugter Sozialdemokrat kämpfte Svetelsky für die soziale Gerechtigkeit und die Verbesserung der Lebensbedingungen der arbeitenden Bevölkerung.

Sein Engagement sein Einsatz für eine gerechtere Gesellschaft haben ihn zu einer prägenden Figur der Wiener Stadtgeschichte gemacht. Svetelskys Einfluss als Gewerkschaftsführer und Politiker trug maßgeblich dazu bei, dass die Rechte der Arbeiter in der Nachkriegszeit gestärkt wurden. Heute erinnert der neu benannte Platz an diese bewegte Zeit.

Bedeutender Platz im Herzen von Simmering

Während der „Svetelskyplatz“ für die Bewohner von Simmering oft nur ein gewöhnlicher Platz war, der zwischen den Straßen der Stadt liegt, bekommt er nun eine besondere Bedeutung. Als ein Ort, der das Wirken eines Mannes ehrt, dessen politisches und soziales Engagement das Leben vieler positiv beeinflusste.

Doch auch der Platz selbst ist mehr als nur ein stiller Zeuge vergangener Zeiten. Die Umgebung, mit ihren Wohnhäusern, Geschäften und dem regen Verkehr, ist ein lebendiger Teil des Wiener Stadtbildes. Nun trägt dieser Ort den Namen eines Mannes, dessen Engagement auch in der heutigen Zeit nicht vergessen werden sollte.

