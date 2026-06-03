Wer am 2. Juni am Nachmittag auf der Mariahilfer Straße unterwegs war, wurde Zeuge eines ganz besonderen Überraschungsmoments. Gegen 14 Uhr erklangen plötzlich bekannte Melodien aus den geöffneten Fenstern des Restaurants Freiraum. Auf dem Balkon stand niemand Geringerer als der österreichische Singer-Songwriter Julian le Play und verwandelte die beliebte Einkaufsstraße kurzerhand in eine Open-Air-Bühne.

Sommerstimmung über den Dächern der Mahü

Mit Hits wie „Mein Anker“ und „Hellwach“ begeisterte der Musiker zahlreiche Passantinnen und Passanten. Präsentiert wurde das außergewöhnliche Konzert von Amazon Music und Amazon Prime. Das spontane Musikerlebnis markierte gleichzeitig die offizielle Bekanntgabe des Prime-Day-Termins.

„Die Idee, gemeinsam mit Amazon ein spontanes Konzert mitten in Wien zu spielen, Prime-Mitgliedern damit einen besonderen Moment zu schenken und gemeinsam die Vorfreude auf den Prime Day einzuläuten, fand ich sofort großartig“.

…so Julian le Play.

Prime Day von 23. bis 26. Juni

Der diesjährige Prime Day findet von 23. Juni, 00.01 Uhr, bis einschließlich 26. Juni statt. Prime-Mitglieder können in diesem Zeitraum auf hunderttausende Angebote aus mehr als 35 Kategorien zugreifen. Das Sortiment reicht von Küche und Haushalt über Mode und Kosmetik bis hin zu Elektronik und Gartenbedarf.

Neben internationalen Marken wie Gillette, Gardena oder De’Longhi sind auch zahlreiche österreichische Unternehmen vertreten. Dazu zählen etwa Bauernladen Helene, Jolly, Naked Optics, Bioblo oder Lotuscrafts.

Angebote starten bereits jetzt

Einige zeitlich begrenzte Prime-Angebote sind bereits vor dem offiziellen Start verfügbar. Zusätzlich unterstützt Amazons Sprachassistentin Alexa Kundinnen und Kunden mit personalisierten Empfehlungen und Deal-Benachrichtigungen.

Auch Musikfans profitieren von besonderen Aktionen: Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited bisher noch nicht genutzt haben, erhalten aktuell vier Monate kostenlosen Zugang zum Streaming-Angebot mit mehr als 100 Millionen Songs, Podcasts und Hörbüchern.

Prime weltweit im Einsatz

Der Prime Day wird heuer in zahlreichen Ländern gleichzeitig veranstaltet, darunter Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien und die USA. Amazon verbindet damit seine weltweite Rabattaktion mit lokalen Erlebnissen – wie dem überraschenden Balkonkonzert mitten im Herzen von Mariahilf.