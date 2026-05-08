Wie gelingt gutes Zusammenleben im dichtesten Teil der Stadt? In Mariahilf kennt man die Antwort längst: indem man einander kennt, unterstützt und gemeinsam Neues schafft. Die Initiative „Miteinander in Mariahilf“ macht den Bezirk Schritt für Schritt zu einem lebendigen Ort des Austauschs.

Ein Grätzl, das fest zusammenhält

Seit über einem Jahrzehnt bringt die Initiative Menschen im 6. Bezirk zusammen. Was einst als temporäres Projekt begann, ist heute ein fester Bestandteil des Bezirkslebens. Nachbarschaftsfeste, Gemeinschaftsgärten oder kleine Alltagsideen: Überall dort, wo Menschen ins Gespräch kommen, wächst das Miteinander.

Ein zentraler Motor dahinter ist das „Netzwerk für gute Nachbarschaft“. Rund 80 Einrichtungen, Vereine und engagierte Bewohnerinnen und Bewohner sind Teil davon. Hier entstehen Kooperationen, werden Kontakte geknüpft und Projekte entwickelt, die das Leben im Grätzl bereichern.

Mariahilf macht mit: zum Dabeisein

Nach dem erfolgreichen Start wird das Format „Mariahilf macht mit!“ auch heuer fortgesetzt. An mehreren Terminen im Jahr verwandeln sich öffentliche Orte im Bezirk in Treffpunkte für Austausch und Engagement.

Die Themen sind so vielfältig wie die Menschen selbst: Ehrenamt, Bildung, kreative Talente oder aktives Älterwerden. Wer vorbeikommt, kann zuhören, mitreden oder gleich selbst aktiv werden. Die Veranstaltungen sind bewusst offen und unkompliziert gestaltet.

Ideen gemeinsam wachsen lassen

Neben den Mitmach-Terminen spielen auch die regelmäßigen Netzwerktreffen eine wichtige Rolle. Hier treffen engagierte Menschen aufeinander, lernen die Gesichter hinter Initiativen kennen und entwickeln neue Projekte. Das Ziel ist es, Lösungen schaffen, von denen möglichst viele in Mariahilf profitieren.

Gerade diese Mischung aus persönlichem Austausch und konkreter Umsetzung macht den Erfolg der Initiative aus. Wer sein Grätzl aktiv mitgestalten möchte, findet hier die perfekte Gelegenheit. Ein lebendiger Bezirk entsteht nicht von allein, sondern durch Menschen, die ihn gemeinsam gestalten.

Die nächsten Termine:

12.5.2026, 14-16 Uhr, „Miteinander in Mariahilf“: Netzwerk­treffen

Marktraum am Naschmarkt, Stand Nr. 10

Netzwerk­treffen Marktraum am Naschmarkt, Stand Nr. 10 29.5.2026, 15-18 Uhr, „Mariahilf macht mit!“: Ehrenamt anpacken

Esterházypark

Ehrenamt anpacken Esterházypark 25.6.2026, 17-20 Uhr, „Mariahilf macht mit!“: Talente fördern

Fußgängerzone Spalowskygasse

Auskunft und Information:

GB* Stadtteilbüro für die Bezirke 6, 12, 13, 14, 15 und 23

Sechshauser Straße 23, 1150 Wien

Tel: 01/893 66 57 I suedwest@gbstern.at

gbstern.at