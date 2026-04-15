„Angelo – Der magische Kater“ hebt sich deutlich von herkömmlicher Kinderliteratur ab. Neben der Geschichte lädt das Buch Kinder dazu ein, selbst kreativ zu werden: Ausmalbilder, Rätsel und persönliche Elemente wie Urkunden oder Audio-Botschaften machen das Lesen zu einem interaktiven Erlebnis.

Ein besonderes Highlight sind integrierte QR-Codes. Sie öffnen eine digitale Welt mit Musik, zusätzlichen Inhalten und interaktiven Features – eine Brücke zwischen analogem Buch und moderner Medienwelt.

Kinder als aktive Gestalter

Im Mittelpunkt steht ein pädagogischer Ansatz, der Kinder stärkt. Sie sollen nicht nur konsumieren, sondern selbst gestalten und erleben, dass ihre Ideen zählen. Kreativität, Emotion und spielerisches Lernen gehen dabei Hand in Hand.

Gerade in einer Zeit, in der digitale Medien allgegenwärtig sind, setzt das Projekt bewusst auf eine Kombination aus klassischem Lesen und interaktiven Erweiterungen – ohne den Zauber des Buches zu verlieren.

Vom Kinderbuch zur Bühne

Das Projekt rund um „Angelo“ wächst stetig weiter. Bereits jetzt gibt es veröffentlichte Songs sowie ein erstes Musikvideo, das die Geschichte musikalisch ergänzt.

Doch damit nicht genug: Aktuell wird an einem Kindermusical gearbeitet, das die Abenteuer des magischen Katers auf die Bühne bringen soll. Damit entwickelt sich „Angelo“ Schritt für Schritt zu einem umfassenden Erlebnis für Kinder – vom Buch bis zur Live-Performance.

Weitere Infos online

Wer neugierig geworden ist, findet zusätzliche Informationen und Einblicke unter: patrickmartin.at und poliartist.my.canva.site/kinderbuchportal