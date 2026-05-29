Genau eine Woche vor Beginn der Fußball-WM gibt Sommer in der Seestadt viele Geheimisse aus der Welt, die für viele Menschen die wichtigste Nebensache überhaupt ist, preis. Unter dem Motto „Vorspiel“ erzählt der dreifache Sportjournalist des Jahres die lustigsten Anekdoten rund um Franz Beckenbauer, Pelé, David Beckham und David Alaba, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Co.! Außerdem liest der rasende Reporter und ruhiger gewordene Schriftsteller humorvoll-bissige Sportgeschichten aus allen seinen Büchern: zum Beispiel, wie er versuchte, eine Verletzung beim „Kicken“ mit seinem Kater zu verheimlichen und dabei in der Seuchenklinik eines Wiener Spitals landete.

,,Christine und die Kleingeister‘‘

Und das Beste daran: Diese einzigartige Kultur-Veranstaltung im Freien direkt am Wasser ist ein echtes Double! Zuerst gibt das „Junge Theater Wien“ auf einer extra aufgebauten Bühne das Stück „Christine und die Kleingeister“ von Timna Lugstein nach dem „Buch von der Stadt der Frauen“ von Christine de Pizan zum Besten. Und nach einer guten Stunde kommt Robert Sommer mit dem „Vorspiel“ zur Fußball-WM an die Reihe. Der Eintritt ist frei, Theater und Lesung finden bei (fast) jedem Wetter statt – die Zuschauerinnen und Zuschauer sind vor leichtem Regen geschützt.

Comeback von Robert Sommer

Donnerstag, 4. Juni 2026, ab 18 Uhr

Bühne am Zaha-Hadid-Platz in der Seestadt